Ποντάρει στις ελληνικές τράπεζες η Mediobanca - Νέες ανεβασμένες τιμές στόχοι

Η Mediobanca συνεχίζει να «ποντάρει» στην περιφέρεια με έμφαση σε Ελλάδα και Πορτογαλία και επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική επιλογή στο ευρωπαϊκό banking, με τρεις τράπεζες σε σύσταση «υπεραπόδοσης» και ελαφρώς υψηλότερους στόχους τιμών κατά 5% με 10%.

Η Εθνική Τράπεζα αναβαθμίζεται σε σύσταση «υπεραπόδοσης» από «ουδέτερη» με τιμή στόχο €15,00 (από €13,60 προηγουμένως), που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 26%.

Η Alpha Bank διατηρείται σε σύσταση «υπεραπόδοσης» με νέο στόχο €4,40 (από €4,00), με περιθώριο ανόδου 29%.

Η Τράπεζα Πειραιώς επίσης σε σύσταση «υπεραπόδοσης» με αναθεωρημένο στόχο €8,80 (από €8,30), και περιθώριο 28%.

Η Eurobank μένει σε σύσταση «ουδέτερη», με τιμή στόχο €3,70 (από €3,60), με ανοδικό περιθώριο 14%. Με τον τρόπο αυτό, τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες λαμβάνουν «buy call», ενώ η Eurobank, λόγω πιο περιορισμένου χώρου επανεκτίμησης, διατηρείται σε ουδέτερη στάση.

Η Alpha Bank ξεχωρίζει για τη σταθερή κερδοφορία και τη δυνατότητα αξιοποίησης κεφαλαίων χωρίς αύξηση ρίσκου. Η Πειραιώς εστιάζει σε βελτίωση κόστους χρηματοδότησης και ενίσχυση μη τοκοφόρων εσόδων, ενώ η Eurobank εμφανίζει ήδη υψηλή αποδοτικότητα και γεωγραφική διαφοροποίηση, αλλά με μικρότερο περιθώριο ανατιμολόγησης.

Κομβικό σημείο για την αναβάθμιση της Εθνικής είναι η διαχείριση του πλεονάζοντος κεφαλαίου. Η Mediobanca εκτιμά ότι η πλήρης αξιοποίησή του μέσω στοχευμένης κίνησης μπορεί να οδηγήσει σε ανατιμολόγηση της μετοχής (price-to-earnings expansion).Ως case study, προσομοιώνει την απόκτηση της Τράπεζας Κύπρου (BOCH) αξιοποιώντας περίπου €1,8 δισ. «μαξιλάρι», με δυνητική κεφαλαιακή επίπτωση «Day-1» σε fully-loaded CET1 προς 14% και καθαρή υπεραξία περίπου €2 δισ.

Στο σενάριο αυτό, η EPS ενισχύεται κατά 17% το 2025, 22% το 2026 και 27% το 2027, με άνοδο του RoTE κατά 1,3 έως 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο λόγος P/TE σε προσομοίωση 2027 υποχωρεί κοντά στο 0,96 (δηλαδή φθηνότερη αποτίμηση επί των ιδίων κεφαλαίων για το προ-deal επίπεδο τιμής). Η άσκηση είναι ενδεικτική και όχι πρόβλεψη, αλλά καταδεικνύει το «option value» που αποδίδει ο οίκος στη ΕΤΕ μέσω στοχευμένης ανάπτυξης εκτός Ελλάδας.

Ο οίκος συνεχίζει να προτιμά τις μετοχές έναντι των AT1, καθώς οι αποδόσεις των τελευταίων έχουν συμπιεστεί, ενώ η ισχύς των θεμελιωδών στους ισολογισμούς ευνοεί τη συμπίεση του κόστους ιδίων κεφαλαίων. Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε θετική στάση για Alpha, Πειραιώς και ΕΤΕ, υπό την προϋπόθεση πειθαρχημένης αξιοποίησης κεφαλαίων.