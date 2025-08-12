Bloomberg: «Μπλοκάρει» τα τσιπ H20 της Nvidia στις επιχειρήσεις η Κίνα

Η Κίνα παροτρύνει τις εγχώριες εταιρείες να αποφεύγουν τη χρήση των τσιπ H20 της Nvidia, ιδίως για σκοπούς που σχετίζονται με την κυβέρνηση και την εθνική ασφάλεια, περιπλέκοντας περαιτέρω τις προσπάθειες του τεχνολογικού κολοσσού τις τελευταίες εβδομάδες να ανακτήσει την τεράστια κινεζική αγορά.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι κινεζικές αρχές έχουν στείλει επιστολές σε μια σειρά από εταιρείες στις οποίες αποθαρρύνεται η χρήση των συγκεκριμένων ημιαγωγών. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η σύσταση ήταν ιδιαίτερα αυστηρή ενάντια στη χρήση των Η20, ειδικά για εργασίες που σχετίζονται είτε με την κινεζική κυβέρνηση είτε με την εθνική ασφάλεια.

Ορισμένες από τις επιστολές του Πεκίνου προς τις εγχώριες εταιρείες περιλάμβαναν σειρά ερωτήσεων, όπως γιατί αγοράζουν τσιπ H20 της Nvidia αντί για τοπικές εναλλακτικές λύσεις, αν αυτή είναι μια αναγκαία επιλογή δεδομένων των εγχώριων επιλογών και αν έχουν βρει ζητήματα ασφαλείας στα προϊόντα της Nvidia.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται εν μέσω δημοσιευμάτων στα κρατικά μέσα ενημέρωσης τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια και την αξιοπιστία των επεξεργαστών H20. Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές κατηγόρησαν μάλιστα ευθέως την Nvidia, η οποία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι τα τσιπ της έχουν πρόβλημα ασφαλείας.

Εκτός από την Nvidia, η αλλαγή στάσης του Πεκίνου επηρεάζει και την Advanced Micro Devices (AMD), δήλωσε μία από τις πηγές του πρακτορείου, αν και δεν είναι γνωστό αν σε κάποια από τις επιστολές αναφερόταν συγκεκριμένα το τσιπ MI308 της AMD.

Και οι δύο εταιρείες πάντως εξασφάλισαν πρόσφατα την έγκριση της Ουάσινγκτον για να συνεχίσουν τις πωλήσεις AI τσιπ χαμηλότερης ποιότητας στην Κίνα, υπό τον πρωτοφανή όρο ότι θα δώσουν στην αμερικανική κυβέρνηση ποσοστό 15% των εσόδων.