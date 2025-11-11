SoftBank: Πούλησε το μερίδιό της στη Nvidia για 5,8 δισ. δολάρια

Ολόκληρο το μερίδιό της στην Nvidia πούλησε η SoftBank έναντι 5,8 δισ. δολαρίων, αιφνιδιάζοντας το επενδυτικό κοινό. Ο ιδρυτής του ιαπωνικού κολοσσού Masayoshi Son σκοπεύει με τα χρήματα αυτά να προβεί σε μία σειρά επενδύσεων με στόχο να δημιουργήσει τη δική του σφαίρα επιρροής στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο επενδυτικός γίγαντας είχε αυξήσει το μερίδιό του στη Nvidia σε περίπου 3 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος Μαρτίου, γεγονός που είχε συμβάλλει σε αυξημένα έσοδα το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο. Τώρα, σκοπεύει να ενισχύει ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει μερικά από τα δημοφιλέστερα ονόματα στην ΑΙ, όπως την OpenAI και την Oracle. Αλλωστε, τα μερίδια αυτά ήταν που τόνωσαν την αξία των επενδύσεων της SoftBank και στήριξαν την άνοδο της μετοχής (περίπου κατά 78%) μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Επρόκειτο μάλιστα για την καλύτερη επίδοση της μετοχής από το τελευταίο τρίμηνο του 2005.

Ο αριθμός των στοιχημάτων από τα οποία η SoftBank ανακτά την επένδυσή της έχει αυξηθεί, «οπότε αυξάνουμε τις προβλέψεις μας», έγραψε ο αναλυτής της Citigroup Keiichi Yoneshima πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της την Τρίτη. Ο αναλυτής έθεσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της SoftBank στα 27.100 γιέν, συνδέοντας τους υπολογισμούς του με την αποτίμηση της OpenAI.

Ο 68χρονος Son επιδιώκει επιθετικά να εκμεταλλευτεί τις ραγδαία αναπτυσσόμενες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τα τσιπ, ακόμη και αν μειώνει άλλες επενδύσεις. Η φιλοδοξία του ιδρυτή της SoftBank έχει στηρίξει διάφορες πρωτοβουλίες κολοσσιαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων, ο Son έχει προσεγγίσει την TSMC και άλλες εταιρείες για να συμμετάσχουν στη δημιουργία ενός κόμβου παραγωγής ΑΙ αξίας 1 τρισ. δολαρίων στην Αριζόνα. Μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες εξέταζε και την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Marvell Technology.

Το δύσκολο κομμάτι θα είναι η εξισορρόπηση της χρηματοδότησης πίσω από τις νέες επενδύσεις, μεταξύ άλλων περίπου 20 δισ. δολαρίων για την OpenAI και 6,5 δισ. δολαρίων για την προγραμματισμένη εξαγορά της εταιρείας σχεδιασμού τσιπ Ampere Computing. Εξακολουθούν επίσης να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και το ύψος των κεφαλαιουχικών τους δαπανών, καθώς και σχετικά με το ποιος θα επωφεληθεί τελικά από τα μεγάλα data center και άλλες υποδομές που βρίσκονται υπό κατασκευή.