Η Nvidia θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην Intel

Η Nvidia ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να αγοράσει μετοχές της Intel αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς 23,28 δολάρια ανά μετοχή.

Το μερίδιο αυτό θα καταστήσει άμεσα την Nvidia έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους της Intel, δίνοντάς της περίπου το 4% ή και περισσότερο της εταιρείας μετά την έκδοση νέων μετοχών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η επένδυση έρχεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των δύο γιγάντων ημιαγωγών για την ανάπτυξη πολλαπλών γενεών προϊόντων προσαρμοσμένων κέντρων δεδομένων και υπολογιστών.

Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στη σύνδεση των αρχιτεκτονικών Nvidia και Intel χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Nvidia NVLink, συνδυάζοντας τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και επιταχυνόμενης υπολογιστικής της Nvidia με τις τεχνολογίες CPU και το οικοσύστημα x86 της Intel.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Intel θα κατασκευάσει επεξεργαστές x86 προσαρμοσμένους στην Nvidia, τους οποίους η Nvidia θα ενσωματώσει στις πλατφόρμες υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της. Για τους προσωπικούς υπολογιστές, η Intel θα αναπτύξει συστήματα x86 σε τσιπ που ενσωματώνουν chiplets GPU Nvidia RTX, τα οποία θα τροφοδοτούν διάφορους υπολογιστές που απαιτούν ενσωμάτωση CPU και GPU υψηλής απόδοσης.

Αυτή η ανακοίνωση έρχεται μετά τη συμφωνία του Αυγούστου μεταξύ της Intel και της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιελάμβανε κρατική επένδυση 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel. Η επένδυση αυτή περιελάμβανε 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε προηγουμένως χορηγηθείσες αλλά μη καταβληθείσες επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του νόμου CHIPS και Science των ΗΠΑ, συν 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια από το πρόγραμμα Secure Enclave.