FT: Η Κίνα καλεί τεχνολογικούς κολοσσούς να μην αγοράζουν τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia

Η ρυθμιστική αρχή του διαδικτύου της Κίνας έδωσε εντολή στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της χώρας να σταματήσουν να αγοράζουν όλα τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και να ακυρώσουν τις υπάρχουσες παραγγελίες τους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να μειωθεί η εξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογίασύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Η Αρχή του Κυβερνοχώρου της Κίνας (CAC) έδωσε εντολή σε εταιρείες όπως η ByteDance και η Alibaba να τερματίσουν τις δοκιμές και τις παραγγελίες τους για το RTX Pro 6000D, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχουν περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ, ωθώντας το Πεκίνο να πιέσει τις εγχώριες εταιρείες να απομακρυνθούν από τους αμερικανούς προμηθευτές, πλήττοντας ηγέτες του κλάδου όπως η Nvidia.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατηγορία της Κίνας προς την εταιρεία για παραβίαση του αντιμονοπωλιακού νόμου, σηματοδοτώντας την τελευταία έξαρση στον εμπορικό πόλεμο με την Ουάσινγκτον.

Η νέα απαγόρευση είναι αυστηρότερη από τις προηγούμενες οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες επικεντρώνονταν στο H20, την προηγούμενη έκδοση του τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia που είχε σχεδιαστεί ειδικά για την κινεζική αγορά, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το RTX6000D της Nvidia, το νεότερο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την κινεζική αγορά, έχει σημειώσει μόνο μέτρια ζήτηση, με ορισμένες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να επιλέγουν να μην υποβάλουν παραγγελίες.

Πάντως, αρκετές εταιρείες είχαν δηλώσει ότι θα παραγγείλουν δεκάδες χιλιάδες RTX Pro 6000D και είχαν ξεκινήσει δοκιμές με τους προμηθευτές διακομιστών της Nvidia, πριν τους ζητήσουν να σταματήσουν τις εργασίες, μετά τη λήψη της εντολής της CAC, σύμφωνα με τους FT.