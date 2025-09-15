ΕΧΑΕ: Στο 7,01% η συμμετοχή της Praude – Στο 4,13% της Alpha Asset Management

ημαντικές κινήσεις καταγράφηκαν στη μετοχή της Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), καθώς δύο κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές προχώρησαν σε στοχευμένες αγορές, ενισχύοντας τα ποσοστά συμμετοχής τους. Οι συναλλαγές γνωστοποιήθηκαν επισήμως βάσει του ν. 3461/2006 περί δημοσίων προτάσεων, στο πλαίσιο της εν εξελίξει πρότασης της Euronext για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED, μέσω της Hermes Linder Fund SICAV, προχώρησε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 σε αγορά 121.759 μετοχών της ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 840.830,21 ευρώ. Μετά τη συναλλαγή, το Hermes Linder Fund κατέχει πλέον 5,66% των δικαιωμάτων ψήφου, ποσοστό που εντάσσεται στο συνολικό 7,01% των ψήφων που ελέγχει η Praude. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της στην ΕΧΑΕ, εν όψει των εξελίξεων γύρω από τη δημόσια πρόταση της Euronext.

Δυναμικές αγορές από την Alpha Asset Management

Παράλληλα, η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ γνωστοποίησε την απόκτηση 322.600 μετοχών της ΕΧΑΕ με μέση τιμή €7,00 ανά μετοχή. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω τεσσάρων αμοιβαίων κεφαλαίων:

Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό Alpha Ελληνικό Μικτό Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό Alpha Greek Equity Quality Income Fund

Μετά τις συναλλαγές, τα παραπάνω αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν πλέον 4,13% των δικαιωμάτων ψήφου, έναντι 3,59% πριν από την έναρξη της δημόσιας πρότασης.