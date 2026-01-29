Νέα μείωση ανεργίας - Έπεσε στο 7,5% τον Δεκέμβριο

Στο 7,5% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2025 έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,4% τον Δεκέμβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,1% τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τις τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.376.977 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 102.883 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (2,4%) και μείωση κατά 19.389 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο

του 2025 (-0,4%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 354.904 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 87.842 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (-19,8%) και μείωση κατά 31.165 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (-8,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.005.230, σημειώνοντας μείωση κατά 42.763 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (-1,4%) και αύξηση κατά 48.284 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (1,6%).

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών από τον Δεκέμβριο του 2011.