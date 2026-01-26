Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την προσιτή στέγη - Τα 3+1 μέτρα του σχεδίου

Τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος με τίτλο «Κατασκευάζω – Νοικιάζω», περαιτέρω περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, επιστροφή δύο ενοικίων, αντί ενός, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και φοροελαφρύνσεις περιλαμβάνονται ανάμεσα στις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσιτή στέψη και την κοινωνική συνοχή.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για το στεγαστικό

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προωθούνται:

1. Η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατροί και νοσηλευτές.

2. Εισάγονται περιορισμοί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν ήδη στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.

3. Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι εάν ακίνητο ευρισκόμενο στις περιοχές όπου ισχύουν οι περιορισμοί μεταβιβαστεί για οποιαδήποτε αιτία, τότε διαγράφεται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή του σε αυτό για το χρονικό διάστημα που ισχύει κατά περίπτωση ο περιορισμός.

4. Θεσπίζεται νέο πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent), σύμφωνα με το οποίο νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή διαχείρισης ακινήτων μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος.

Για τη συμμετοχή των εταιρειών στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι το εισόδημα από τα ενοίκια που θα εισπράττονται θα εκπίπτει του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Τι άλλο περιλαμβάνει το νομσοχέδιο

Περαιτέρω, το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει και τις εξής θεματικές ενότητες:

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας, πιστοποίησης και χρηματοδότησης των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας εκσυγχρονίζεται και συστηματοποιείται με νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Προβλέπεται ενιαίος κανονισμός για τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Θεσπίζεται πρόγραμμα ειδικής επιμόρφωσης ατόμων με αναπηρία όρασης στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.

Καθιερώνεται η διευρυμένη εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία».

Συστήνονται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας το Μητρώο Δομών Αναπηρίας και το Μητρώο Δικαιούχων Παροχών Αναπηρίας ενώ χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας και στους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

Παραμετροποιείται και διευρύνεται το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε περισσότερες ακριτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό του απαρχαιωμένου, κατακερματισμένου και συχνά αντιφατικού πλαισίου, ώστε να καταστεί αυτό αποτελεσματικό στην υποστήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που καλούνται να ακολουθήσουν τα άτομα με αναπηρία και οι Φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας και να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου.

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην έμπρακτη υποστήριξη των αναπήρων για την επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και της κοινωνικής τους ένταξης αλλά και στην αποτροπή της περαιτέρω μείωσης του πληθυσμού.

«Όλο το νομοσχέδιο εξυπηρετεί τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του Κράτους στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης», προστίθεται.