Τράπεζα της Αγγλίας: Τέταρτη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε με μικρή πλειοψηφία την Πέμπτη να μειώσει τα επιτόκια, κατά την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής για το 2025, ενώ εμφανίστηκε φειδωλή στην ανακοίνωσή της ως προς την προοπτική περαιτέρω χαλάρωσης.

Η εννεαμελής επιτροπή νομισματικής πολιτικής (MPC) της κεντρικής τράπεζας ψήφισε την Πέμπτη με 5-4 υπέρ της μείωσης του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,75%, προχωρώντας στην τέταρτη μείωση για φέτος.

Οι οικονομολόγοι είχαν ευρέως προβλέψει τη μείωση, η οποία έρχεται σε μια περίοδο με αναιμικά οικονομικά στοιχεία, εξασθένιση της αγοράς εργασίας και πρόσφατη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού που ήταν μεγαλύτερη των προβλέψεων

Παρ’ όλα αυτά, η ψηφοφορία ήταν οριακή, με τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Andrew Bailey, να τάσσεται στο πλευρό των «περιστεριών» της επιτροπής και όχι των τεσσάρων υπευθύνων χάραξης πολιτικής που υποστηρίζουν ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Νοέμβριο, απέχει ακόμη πολύ από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για 2%.

Η μείωση του βασικού επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας αναμένεται να γίνει δεκτή με ικανοποίηση από τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, καθώς θα καταστήσει το δανεισμό φθηνότερο, αλλά πολλοί θα χάσουν από τη μείωση των αποδόσεων των αποταμιεύσεών τους.

Στην ανακοίνωσή της Επιτροπής, αναφέρεται πως μπορεί ο πληθωρισμός να παραμένει πάνω από τον στόχο, αλλά «τώρα αναμένεται να υποχωρήσει πιο γρήγορα προς τον στόχο στο εγγύς μέλλον». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «ο βαθμός περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των προοπτικών για τον πληθωρισμό».

Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, σύμφωνα με την Επιτροπή, «το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας είναι πιθανό να συνεχίσει να ακολουθεί μια σταδιακή πτωτική πορεία. Ωστόσο, οι αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής θα γίνουν πιο δύσκολες».