CrediaBank: Οριστική συμφωνία με την HSBC Continental Europe για εξαγορά του 70,03% στην HSBC Malta

Την οριστική συμφωνία με την HSBC Continental Europe σχετικά με την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών της HBCE ύψους 70,03% στην HSBC Bank Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά υπέγραψε η CrediaBank, κατόπιν της συμφωνίας προαιρετικής πώλησης μετοχών (Put Option Agreement) που υπεγράφη στις 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Η CrediaBank, η HBCE και η HBMT υπέγραψαν επίσης συμφωνία συνεργασίας που καθορίζει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν για την διευκόλυνση της εκτέλεσης της συναλλαγής.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Εργαζόμενοι και συμφωνία με τον Σύλλογο Τραπεζοϋπαλλήλων Μάλτας

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η CrediaBank αναγνωρίζει τη σημαντική και διαχρονική προσφορά των εργαζομένων της HBMT στην Τράπεζα και ιδίως ενόψει της επικείμενης μεταβατικής περιόδου έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και τις συμβάσεις των εργαζομένων με τους ίδιους ουσιωδώς όρους για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η CrediaBank υπέγραψε τριμερή συμφωνία με την HBMT και τον Σύλλογο Τραπεζοϋπαλλήλων Μάλτας («MUBE» Malta Union of Bank Employees) για την επίλυση των εκκρεμών εργασιακών διαφορών. Υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της συναλλαγής και της πληρώσεως πρόσθετων όρων που αφορούν την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι θα λάβουν συνολικά 30 εκατ. ευρώ ως ex gratia καταβολές. Τα ποσά αυτά θα προέλθουν εν μέρει από την HBMT και εν μέρει από τον υφιστάμενο βασικό της μέτοχο.