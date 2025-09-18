Τράπεζα της Αγγλίας: Διατήρησε αμετάβλητα στο 4% τα επιτόκια

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4% την Πέμπτη και δήλωσε ότι επιβραδύνει τον ρυθμό του προγράμματος ποσοτικής σύσφιξης και απομακρύνει τις πωλήσεις από τα μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο στις ταραγμένες αγορές ομολόγων.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ψήφισαν επίσης με 7-2 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο 4% μετά τη μείωση κατά 25 μονάδες τον περασμένο μήνα αφού τα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, Swati Dhingra και Alan Taylor, συνέχισαν την έκκλησή τους για χαμηλότερα επιτόκια.

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε την πρόβλεψή της ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 4% αυτόν τον μήνα και θα υποχωρήσει σταδιακά στον στόχο του 2% μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2027, και αύξησε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη για το τρίτο τρίμηνο στο 0,4% από 0,3%.

«Παρόλο που αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο μας του 2%, δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο, επομένως τυχόν μελλοντικές περικοπές θα πρέπει να γίνουν σταδιακά και προσεκτικά», δήλωσε ο Μπέιλι.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ψήφισαν με 7-2 για να επιβραδύνουν τον ετήσιο ρυθμό με τον οποίο η εταιρεία αποδεσμεύει τα χρυσά ομόλογα που αγόρασε από το 2009 και το 2021 σε 70 δισεκατομμύρια λίρες από 100 δισεκατομμύρια λίρες.

«Ο νέος στόχος σημαίνει ότι η MPC μπορεί να συνεχίσει να μειώνει το μέγεθος του ισολογισμού της Τράπεζας σύμφωνα με τους στόχους της νομισματικής πολιτικής της, συνεχίζοντας παράλληλα να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο των συνθηκών στην αγορά ομολόγων», δήλωσε ο διοικητής Άντριου Μπέιλι.

Η επιβράδυνση είναι η πρώτη από τότε που η Τράπεζα της Αγγλίας ξεκίνησε το 2022 να χαλαρώνει τις επενδύσεις της σε χρυσό, κάτι που ακολούθησε αγορές 875 δισεκατομμυρίων λιρών μεταξύ 2009 και 2021 για την τόνωση της οικονομίας.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας, Χιου Πιλ, ψήφισε υπέρ της διατήρησης του ρυθμού στα 100 δισεκατομμύρια λίρες - θεωρώντας τον αντίκτυπο στις αγορές μικρό - ενώ το μέλος της MPC, Κάθριν Μαν, ζήτησε ταχύτερη μείωση κατά 62 δισεκατομμύρια λίρες.

Η Τράπεζα της Αγγλίας δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, οι πωλήσεις θα κατανεμηθούν 40:40:20 μεταξύ βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ομολόγων με βάση την αρχική τιμή αγοράς.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων χρυσών ομολόγων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998 στις αρχές αυτού του μήνα.

Πριν από την απόφαση της Πέμπτης, οι αγορές προέβλεπαν μόνο μία στις τρεις πιθανότητες για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων φέτος.