Τράπεζα της Αγγλίας: Μείωσε το επιτόκιο στο 4,5% – Επιφύλαξη για το μέλλον

Η Τράπεζα της Αγγλίας προχώρησε την Πέμπτη στην πρώτη μείωση των επιτοκίων της για το 2025 και τρίτη από πέρυσι, συνεχίζοντας τη νομισματική χαλάρωση εν μέσω επίμονων ανησυχιών για την υποτονική ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας. Η κεντρική τράπεζα μείωσε το επιτόκιο αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,5% και σε χαμηλό 19 μηνών. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ευρέως ότι η κεντρική τράπεζα θα μείωνε τα επιτόκια λόγω των στοιχείων που δείχνουν εξασθένηση της ανάπτυξης στη Βρετανία.

Ωστόσο, στην ανακοίνωσή της, εμφανίζεται αρκετά επιφυλακτική για την πορεία της χαλάρωσης, αναφέροντας ότι χρειάζονται μόνο δύο ακόμη μειώσεις για να επανέλθει ο πληθωρισμός στο στόχο του 2%.

Επτά από τα εννέα μέλη ψήφισαν υπέρ της μείωσης κατά 25 μ.β., αλλά δύο, οι υπεύθυνοι εξωτερικής πολιτικής Swati Dhingra και Catherine Mann, ήθελαν μείωση κατά 50 μ.β. «Θα είναι ευπρόσδεκτη είδηση για πολλούς το γεγονός ότι καταφέραμε να μειώσουμε και πάλι τα επιτόκια», δήλωσε ο διοικητής Andrew Bailey. «Θα παρακολουθούμε πολύ στενά τη βρετανική οικονομία και τις παγκόσμιες εξελίξεις και θα ακολουθήσουμε μια σταδιακή και προσεκτική προσέγγιση για την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων».

The Monetary Policy Committee voted by a majority of 7-2 to reduce #BankRate to 4.5%.



Find out more in our #MonetaryPolicyReport https://t.co/alETrQ281L pic.twitter.com/Vuo5G6m1H8