ΕΚΤ: Χρειάζονται μεγαλύτερο «μαξιλάρι» οι τράπεζες με έκθεση στο δολάριο

Η έκθεση δεν έχει δεσμευτικούς όρους για τις τράπεζες

Οι τράπεζες της Ευρωζώνης με μεγάλη έκθεση στο αμερικανικό δολάριο πρέπει να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους και τα κεφαλαιακά τους μαξιλάρια, ώστε να αντεπεξέλθουν σε τυχόν πιέσεις στο αμερικανικό νόμισμα. Αυτό προειδοποίησε η ΕΚΤ, η οποία έχει αναδείξει το θέμα εδώ και μήνες, από τότε που οι δασμοί του Donald Trump και οι πιέσεις που άσκησε στη Fed «ταρακούνησαν» την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο μεγαλύτερο αποθεματικό νόμισμα του πλανήτη.

Ωστόσο, το μήνυμα που έστειλε αυτή την εβδομάδα η ΕΚΤ στο πλαίσιο της Εκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήταν ακόμα πιο σαφές: οι λίγες μεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης που είναι ενεργές στο αμερικανικό νόμισμα οφείλουν να προετοιμαστούν.

«Μπορεί να χρειαστούν κεφαλαιακά περιθώρια, ώστε να απορροφήσουν…τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα του νομίσματος και να αντισταθμίσουν τους πιστωτικούς κινδύνους», είπε η ΕΚΤ στην έκθεση, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές τον χρόνο. «Οι τράπεζες θα πρέπει να διακρατούν ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια ΗΠΑ ώστε να αντισταθμίζουν τις εκροές και να λειτουργούν ως σταθεροποιητικός διαμεσολαβητής», αναφέρει.

Σημειώνεται ότι η έκθεση δεν έχει δεσμευτικούς όρους για τις τράπεζες, αλλά τονίζει την ανησυχία των αξιωματούχων για τη ρευστότητα του δολαρίου.

Η ΕΚΤ αναφέρει στο πλαίσιο της έκθεσης ότι οι δραστηριότητες σε δολάρια συγκεντρώνονται στους μεγαλύτερους τραπεζικούς κολοσσούς του μπλοκ, δηλαδή την BNP Paribas, την Deutsche Bank, την Credit Agricole, την Groupe BPCE, την ING, την Banco Santander και τη Societe Generale. Η δραστηριότητά συνήθως περιλαμβάνει δανεισμό στις αγορές χρήματος των ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση hedge funds ή συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων (FX swap) με ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικά ταμεία και επιχειρήσεις που αντισταθμίζουν την έκθεσή τους στο δολάριο.

Για να αντισταθμίσουν τον δικό τους συναλλαγματικό κίνδυνο, αυτές οι τράπεζες συχνά παίρνουν την αντίθετη θέση από τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω ανταλλαγών που σπάνια εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους. «Η ανανέωση αυτών των θέσεων μπορεί να γίνει δύσκολη σε περιόδους αναταραχής στις αγορές ανταλλαγής συναλλάγματος», ανέφερε η ΕΚΤ.

Το χείριστο σενάριο, το οποίο δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στην έκθεση, είναι η Fed να διακόψει την έκτακτη γραμμή ρευστότητας προς την ΕΚΤ, αφαιρώντας κατ΄αυτόν τον τρόπο μία δικλείδα ασφαλείας, στην οποία βασίζεται από την κρίση χρέους.

Προς το παρόν, η ΕΚΤ διαπιστώνει μόνο μια «περιορισμένη» αναντιστοιχία μεταξύ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε δολάρια, με ορισμένες τράπεζες να χρησιμοποιούν συμφωνίες επαναγοράς (repos) για να ευθυγραμμίσουν τις λήξεις. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αυτές οι στρατηγικές «δεν εξαλείφουν πλήρως τον κίνδυνο ρευστότητας».

«Σε ένα ακραίο σενάριο, οι εκροές δολαρίων θα μπορούσαν να εξαντλήσουν την ικανότητά τους να συγκεντρώσουν μετρητά μέσω repos, συναλλαγματικών swaps και πώλησης τέτοιων περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, οι τράπεζες της Ευρωζώνης είχαν 681 δισ. ευρώ σε τίτλους σε δολάρια και δάνεισαν το ισοδύναμο των 712 δισ. ευρώ στο αμερικανικό νόμισμα μέχρι το τέλος του περασμένου έτους.