CrediaBank: Oι στρατηγικοί στόχοι της τράπεζας - Τι είπε η Ελένη Βρεττού στους αναλυτές

Πριν το τέλος του έτους οι υπογραφές για την HSBC Μάλτας

Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της CrediaBank τα επόμενα χρόνια παρουσίασε η CEO της Ελένη Βρεττού, μιλώντας σε αναλυτές, σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου 2025.

Η τράπεζα πέτυχε επιδόσεις ρεκόρ στο εννεάμηνο της εφετινής χρήσης, μέσω της ανόδου των εργασιών της σε όλους τους τομείς, αλλά και λόγω της συγχώνευσης των Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας.

Η πιστωτική επέκταση της τράπεζας παρακολουθεί ρυθμούς 8% έναντι 1% της αγοράς και ο στόχος για καθαρή πιστωτική επέκταση 1,2 δισ. ευρώ το 2026 είναι εφικτός. Αυτό τόνισε στους αναλυτές η διευθύνουσα σύμβουλος της Credia Bank Ελένη Βρεττού στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα εννεαμήνου.

Η ανάπτυξη των εργασιών της Credia Bank με οργανικό τρόπο αλλά και μη οργανικά, με αιχμή τους τομείς του asset management και του bancasurance, εφόσον υπάρξουν ευκαιρίες για εξαγορές και με στόχο την ενίσχυση της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της τράπεζας σε συνδυασμό με την τόνωση της κεφαλαιακής της επάρκειας.

Υπογράμμισε πως με την επικείμενη απόκτηση του 70% της HSBC Μάλτας, εφόσον εγκριθεί εποπτικά, αλλάζουν τα δεδομένα και τοποθετούν την CrediaBank σε μια νέα δυναμική θέση στο τραπεζικό οικοσύστημα.

Μια συναλλαγή που θα επιταχύνει την υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου μας, διπλασιάζοντας το ενεργητικό μας και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες μας σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος, με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των μετόχων μας.

Η κυρία Βρεττού, μιλώντας στους αναλυτές, ανέφερε ότι το νέο επιχειρησιακό πλάνο της τράπεζας, που θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες, θα λαμβάνει και αυτήν την παράμετρο υπόψιν.

Αναφέρθηκε στο ιστορικά υψηλό των επαναλαμβανόμενων κερδών προ προβλέψεων στα €58,9 εκατ. , που διατηρεί την σταθερή αύξηση για 11ο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €40,8 εκατ από μόλις €2,2 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο , αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών αποφάσεων μας.

Με νέες εκταμιευσεις €2,4 δισ., στο 9μηνο η τράπεζα πέτυχε καθαρή πιστωτική επέκταση 848 εκατ. ευρώ με στόχο το 1 δισ. ευρώ στο σύνολο του έτους, με μερίδιο 15,3% στην παραγωγή νέων δανείων.Σχεδόν διπλάσια ήταν και τα έσοδα από τόκους και προμήθειες στα 146,8 εκατ. ευρώ.

Τα νέα δάνεια αποτελούν ένα καλό μείγμα όπου το 50% αφορά επιχειρήσεις ενώ υπάρχει μεγάλη ισορροπία όσον αφορά τον στόχο που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ιδιώτες ενώ η τράπεζα διαθέτει άφθονη ρευστότητα για την ανάπτυξη των δανείων.

Η Ελένη Βρεττού αναφέρθηκε και στην έξοδο στην διεθνή αγορά με διπλή ομολογιακή έκδοση αντλώντας 250 εκατ. ευρώ.