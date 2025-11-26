HP: Περικοπές ως 6.000 θέσεων εργασίας – Προβλέψεις για χαμηλότερα κέρδη

Σε περικοπές 4.000 έως 6.000 θέσεων εργασίας έως το οικονομικό έτος 2028, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η HP, καθώς οι προβλέψεις για τα κέρδη του τρέχοντος έτους δεν ανταποκρίνονται στις εκτιμήσεις.

Ο κατασκευαστής υπολογιστών και εκτυπωτών θα κλείσει το 2028 με ετήσια εξοικονόμηση 1 δισ. δολαρίων ως αποτέλεσμα των περικοπών. Η εξοικονόμηση θα προέλθει από την εφαρμογή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από την HP σε τομείς όπως η ανάπτυξη προϊόντων, η υποστήριξη πελατών, οι πωλήσεις και η κατασκευή, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Enrique Lores, τονίζοντας πως «είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία θα παραμείνει ανταγωνιστική».

Οι περικοπές θα έχουν ως αποτέλεσμα περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια σε έξοδα αναδιάρθρωσης, εκ των οποίων περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια στο οικονομικό έτος 2026, που ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου, ανέφερε η εταιρεία. Το εργατικό δυναμικό της ήταν περίπου 58.000 άτομα τον Οκτώβριο του 2024.

Πριν από τρία χρόνια, η HP παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόγραμμα περικοπής δαπανών που αποσκοπούσε επίσης στην κατάργηση 4.000 έως 6.000 θέσεων εργασίας. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 61.000 εργαζόμενους και σύμφωνα με ανακοίνωσή της, το σχέδιο αυτό είχε ως αποτέλεσμα συνολικές εξοικονομήσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα κέρδη για το έτος, εξαιρουμένων στοιχείων όπως τα έξοδα αναδιάρθρωσης, θα ανέλθουν σε 2,90 έως 3,20 δολάρια ανά μετοχή. Οι αναλυτές, κατά μέσο όρο, ανέμεναν 3,32 δολάρια. Η HP προβλέπει ότι τα κέρδη ανά μετοχή, εξαιρουμένων των στοιχείων, θα είναι 73 έως 81 σεντς για την περίοδο που λήγει τον Ιανουάριο ενώ οι αναλυτές, κατά μέσο όρο, εκτιμούσαν 78 σεντς.

Το έλλειμμα οφείλεται στην αύξηση του κόστους των τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές, μια αύξηση που μειώνει τα οφέλη του κύκλου πωλήσεων των προσωπικών υπολογιστών. Η HP πάντως διαθέτει επαρκή αποθέματα για να περιορίσει τον αντίκτυπο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Lores, για το β’ εξάμηνο εφαρμόζουν προσεκτικές κινήσεις αλλά ταυτόχρονα και επιθετικές ενέργειες, όπως η προσέλκυση περισσότερων προμηθευτών μνήμης, η μείωση της μνήμης σε προϊόντα όπου δεν είναι απαραίτητη για τους πελάτες και η αύξηση των τιμών όταν είναι απαραίτητο.

Η HP έχει μειώσει το κόστος και έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις παραγωγής εκτός Κίνας για σχεδόν όλα τα προϊόντα της που πωλούνται στη Βόρεια Αμερική, προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις των δασμών. Τώρα, καθώς οι πελάτες αγοράζουν νέους υπολογιστές για να αντικαταστήσουν τον παλιό εξοπλισμό και να αποκτήσουν νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, η εταιρεία αντιμετωπίζει την αύξηση των τιμών της μνήμης.

Στο δ’ τρίμηνο του οικονομικού έτους, που έληξε στις 31 Οκτωβρίου, η HP ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,2% σε 14,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη, εξαιρουμένων ορισμένων στοιχείων, ήταν 93 σεντς ανά μετοχή. Οι αναλυτές, κατά μέσο όρο, προέβλεπαν προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 92 σεντς με έσοδα 14,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% στον τομέα των προσωπικών υπολογιστών της HP, χάρη στην αναβάθμιση των υπολογιστών των πελατών σε Windows 11 και το ενδιαφέρον για υπολογιστές με τεχνητή νοημοσύνη που διαθέτουν ειδικά τσιπ.

Οι πωλήσεις στον τομέα των εκτυπωτών της εταιρείας μειώθηκαν κατά 4% στα 4,27 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.