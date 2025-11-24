Deutsche Bank: Χρονιά ανάπτυξης το 2026 για τις ευρωπαϊκές τράπεζες – Στα top picks η Eurobank

To 2026 θα είναι το έτος της ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, εκτιμά η Deutsche Bank, προβλέποντας μάλιστα ότι η ανάπτυξη θα είναι ο τρίτος πυλώνας –μετά την κερδοφορία και τις αποτιμήσεις- που θα στηρίξει τις επιδόσεις των μετοχών.

Στις έξι τράπεζες από ολόκληρη την Ευρώπη που αναμένεται να ξεχωρίσουν το 2026 τοποθετεί η Deutsche Bank την Eurobank - δίνοντας σύσταση buy και τιμή στόχο τα 3,85 ευρώ - χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στο γεγονός ότι η συστημική τράπεζα μεγιστοποιεί τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της. .

Όπως επισημαίνει η Deutsche Bank, η Eurobank εμφανίζει καλή αύξηση των δανείων, ενώ είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα με έκθεση σε κερδοφόρες ξένες μονάδες με υψηλή ανάπτυξη, κάτι που οδηγεί σε επαναλαμβανόμενη αύξηση των κερδών και ανθεκτικότητα, με στήριξη και από το M&A. Επιπλέον, είναι ανάμεσα στις ευρωπαϊκές τράπεζες με τα υψηλότερα επίπεδα δημιουργίας αξίας.

Τα top picks της Deutsche Bank αποτελούν οι Barclays, Bank of Ireland, Commerzbank, Banca Monte dei Paschi di Siena, Erste Group και Eurobank.

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν βελτιώσει σημαντικά την κερδοφορία τους μεταπανδημικά και έχουν διατηρήσει μια ισχυρή απόδοση ιδίων ενσώματων κεφαλαίων ROTE άνω του 14%, παρά τα χαμηλότερα επιτόκια. Και ενώ οι προοπτικές τόσο για την κερδοφορία όσο και για τις αποτιμήσεις παραμένουν θετικές, ο οίκος προβλέπει τώρα τη βελτίωση του προφίλ ανάπτυξης για έναν κλάδο που δεν φημίζεται για την ανάπτυξή του.

Τα έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι έχουν φτάσει στο κατώτατο σημείο για τη μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών τραπεζών. Έτσι, με τα περιθώρια να σταθεροποιούνται και τα δάνεια να δείχνουν συνεχιζόμενη επιτάχυνση, η Deutsche Bank πιστεύει ότι τα έσοδα από τόκους θα αναδειχθούν και πάλι ως μοχλός ανάπτυξης των εσόδων το 2026, ξεπερνώντας μάλιστα τις εκτιμήσεις του consensus.

Οι προμήθειες και τα έσοδα από το investment banking αναμένεται να ωφεληθούν τόσο από κυκλικούς όσο και από δομικούς παράγοντες, εν μέσω ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος στις αγορές, με αποτέλεσμα να σημειώσουν μια ακόμα καλή χρονιά, οδηγώντας ενδεχομένως σε αναβαθμίσεις του consensus.

Η υψηλότερη παραγωγή κεφαλαίων και το σταθερό εποπτικό περιβάλλον επιτρέπουν στις τράπεζες να σχεδιάσουν και να διαθέσουν κεφάλαια για ευκαιρίες που βελτιώνουν την κερδοφορία τους, όπως η οργανική ανάπτυξη, τα μερίσματα, οι επαναγορές ιδίων μετοχών και/ή οι συγχωνεύσεις και εξαγορές. Μάλιστα, η Deutsche Bank αναμένει μια στροφή του μείγματος από τις επαναγορές ιδίων μετοχών προς το M&A.

Οι τάσεις του ελέγχου του κόστους και των ανθεκτικών ζημιών από δάνεια αναμένεται να συνεχιστούν, οδηγώντας σε υψηλότερη κερδοφορία το 2026 και το 2027, με ROTE άνω του 15%.

Σε ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις, η Deutsche Bank σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες εμφανίζουν P/E στο 9,5x, ελαφρώς υψηλότερο από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, αλλά σημαντικά χαμηλότερο από τα υψηλά του 2018, όταν είχε ξεπεράσει το 12x.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο οίκος δηλώνει προτίμηση για τα stories ανάπτυξης και σημειώνει ότι και τα έξι top picks του αναμένεται να εμφανίσουν ανάπτυξη υψηλότερη από τον μέσο όρο του κλάδου (προβλέπεται μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 10%).