ΕΚΤ: Σταθερά επιτόκια στο 2% μέχρι το 2027 "βλέπουν" οι οικονομολόγοι

Στο 2% αναμένεται να διατηρήσει η ΕΚΤ τα επιτόκια δανεισμού μέχρι το 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg ανάμεσα σε οικονομολόγους. Σε ό,τι αφορά την επόμενη συνεδρίαση αναμένεται ευρέως ότι θα τα διατηρήσει αμετάβλητα, αλλά ύστερα δεν έχει αποκλειστεί κάποια κίνηση: το ένα τρίτο των ερωτηθέντων αναμένει τουλάχιστον μία ακόμα μείωση επιτοκίων, ενώ το 17% προβλέπει τουλάχιστον μία μείωση μέχρι το τέλος του έτους. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η απόφαση του Δεκεμβρίου, όπου θα περιλαμβάνονται για πρώτη φορά και προβλέψεις για το 2028.

Φαίνεται πως βραχυπρόθεσμα οι αξιωματούχοι θα κρατήσουν σταθερά τα επιτόκια, καθώς δηλώνουν ευχαριστημένοι από τον ρυθμό του πληθωρισμού και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Λένε ότι η πολιτική βρίσκεται σε μία καλή θέση και ότι αν προκύψουν νέες προκλήσεις θα αντιδράσουν με ευελιξία.

Εξάλλου, προκύπτουν συνεχώς νέα προβλήματα: η Ευρώπη βρίσκεται στη μέση των νέων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, που αυτή τη στιγμή έχουν επίκεντρο τους ημιαγωγούς και τις σπάνιες γαίες, οι υποβαθμίσεις περιπλέκουν περαιτέρω τα δημοσιονομικά της Γαλλίας, ενώ αναδύονται αμφιβολίες σχετικά με τον αντίκτυπο των σαρωτικών επενδύσεων της Γερμανίας στις υποδομές και την άμυνα. Επίσης, στην περίπτωση καθυστέρησης του νέου συστήματος ανταλλαγής ρύπων, υπάρχει το ενδεχόμενο επιτάχυνσης του πληθωρισμού τα επόμενα χρόνια. Τέλος, οι «φουσκωμένες» κεφαλαιοποιήσεις προκαλούν ανησυχίες για κατάρρευση της αγοράς.

«Δεν προβλέπουμε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων φέτος, αλλά η ΕΚΤ θα κρατήσει τις επιλογές της ανοιχτές», είπε ο Dennis Shen, οικονομολόγος της Scope, o οποίος προειδοποιεί και για σημαντική άνοδο του ευρώ πάνω από το 1,20 δολάριο και για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. «Το ρίσκο που επικρατεί στο τέλος του έτους ή το επόμενο έτος είναι περισσότερο για περαιτέρω χαλάρωση παρά σύσφιγξη», είπε.

Αν οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό δείξουν σημαντική πτώση κάτω από το 2% το 2028, τότε είναι πιθανότερο η ΕΚΤ να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι αν η πρόβλεψη δείξει πληθωρισμό 1,6%, τότε είναι πιθανό να δούμε κι άλλη μείωση στο κόστος δανεισμού.

Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι στην οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό θεωρούνται σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι, ενώ η αβεβαιότητα για το μέλλον παραμένει υψηλή. Βέβαια, περισσότεροι οικονομολόγοι ανησυχούν για ανάφλεξη των τιμών παρά για πτώση κάτω από τον στόχο.

«Ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον στόχο και παρόλο που ορισμένοι δείκτες ανάπτυξης παρουσίασαν διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες, δεν υπάρχει ακόμη κανένας λόγος που να δικαιολογεί αλλαγή στη νομισματική πολιτική», δήλωσε ο Nerijus Maciulis, επικεφαλής οικονομολόγος της Swedbank. «Η Lagarde ενδέχεται να επαναλάβει το βασικό μήνυμά της από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ότι δηλαδή βρισκόμαστε σε “καλή θέση”», συμπλήρωσε.