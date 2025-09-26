Ερευνα ΕΚΤ: Οι καταναλωτές στη ευρωζώνη προβλέπουν υψηλότερο πληθωρισμό

Η κεντρική τράπεζα θεωρεί ότι έχει συγκρατήσει τον πληθωρισμό στο 2% και διατηρεί σταθερά τα επιτόκια

Η Έρευνα Καταναλωτικών Προσδοκιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον Αύγουστο του 2025 αποκάλυψε αύξηση στις προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό των επόμενων 12 μηνών στο 2,8%, από 2,6% τον Ιούλιο.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, έδειξε ότι οι διάμεσες προσδοκίες για τον πληθωρισμό πέντε έτη μπροστά αυξήθηκαν επίσης ελαφρώς στο 2,2% από 2,1%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί από τον Αύγουστο του 2022. Εν τω μεταξύ, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό τρία έτη μπροστά παρέμειναν αμετάβλητες στο 2,5%.

Οι αντιλήψεις των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κατά τους προηγούμενους 12 μήνες παρέμειναν σταθερές στο 3,1% για έβδομο συνεχόμενο μήνα.

Η έρευνα της ΕΚΤ έδειξε επίσης ότι οι καταναλωτές αναμένουν το ονομαστικό τους εισόδημα να αυξηθεί κατά 1,1% τους επόμενους 12 μήνες, αύξηση από 0,9% τον Ιούλιο. Η αναμενόμενη αύξηση των ονομαστικών δαπανών παρέμεινε αμετάβλητη στο 3,3%.

Οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη τους επόμενους 12 μήνες παρέμειναν σταθερές στο -1,2%, ενώ οι προσδοκίες για το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκαν ελαφρώς στο 10,7% από 10,6% τον Ιούλιο.

Τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος συνέχισαν να αναμένουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (12,6%) σε σύγκριση με τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος (9,3%).

Στον τομέα της στέγασης, οι καταναλωτές προέβλεψαν ότι οι τιμές των κατοικιών τους θα αυξηθούν κατά 3,4% τους επόμενους 12 μήνες, ελαφρώς αυξημένες από 3,3% τον Ιούλιο. Οι προσδοκίες για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων παρέμειναν σταθερές στο 4,5%.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι περισσότερα νοικοκυριά ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν αυστηρότερες πιστωτικές συνθήκες τους τελευταίους 12 μήνες, και περισσότερα αναμένουν ότι οι πιστωτικές συνθήκες θα γίνουν ακόμη πιο αυστηρές τον επόμενο χρόνο.