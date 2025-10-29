Ερευνα ΕΚΤ: Ακριβότερες κατοικίες βλέπουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές

Οι προσδοκίες για αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος στους επόμενους 12 μήνες παρέμειναν στο 1,1%, αμετάβλητες από τον Αύγουστο

Οι αντιλήψεις των Ευρωπαίων καταναλωτών για τον πληθωρισμό τους τελευταίους 12 μήνες παρέμειναν αμετάβλητες, όπως και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα τριών και πέντε ετών, ενώ οι προσδοκίες για αύξηση των τιμών κατοικιών και των επιτοκίων στεγαστικών δανείων εντός του επόμενου έτους αυξήθηκαν, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την ίδια ώρα οι προσδοκίες για την αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος στους επόμενους 12 μήνες παρέμειναν αμετάβλητες, ενώ οι προσδοκίες για αύξηση της κατανάλωσης ενισχύθηκαν.

Πληθωρισμός

Τον Σεπτέμβριο, το ποσοστό που αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές ως πληθωρισμό τους τελευταίους 12 μήνες παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,1% για όγδοο συνεχόμενο μήνα. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν ελαφρώς στο 2,7% (από 2,8% τον Αύγουστο). Οι προβλέψεις για τα επόμενα τρία και πέντε χρόνια διατηρήθηκαν σταθερές στο 2,5% και 2,2% αντίστοιχα.

Οι καταναλωτές χαμηλότερου εισοδήματος εξακολουθούν να βλέπουν ελαφρώς υψηλότερο πληθωρισμό από τους καταναλωτές υψηλότερου εισοδήματος, ενώ οι νεότεροι (18-34 ετών) διατηρούν χαμηλότερες προσδοκίες από τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Εισόδημα και κατανάλωση

Οι προσδοκίες για αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος στους επόμενους 12 μήνες παρέμειναν στο 1,1%, αμετάβλητες από τον Αύγουστο. Η αντιληπτή αύξηση της δαπάνης των τελευταίων 12 μηνών μειώθηκε στο 4,9%, ενώ οι προσδοκίες για αύξηση της κατανάλωσης στο μέλλον ενισχύθηκαν στο 3,5% από 3,3%. Τα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια προβλέπουν μεγαλύτερη αύξηση κατανάλωσης από τα υψηλότερα.

Ανάπτυξη και αγορά εργασίας

Οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη στους επόμενους 12 μήνες παρέμειναν σταθερές στο -1,2%, όπως και το αναμενόμενο ποσοστό ανεργίας στο 10,7%. Τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα προβλέπουν υψηλότερη ανεργία (12,7%), ενώ τα υψηλότερα εισοδήματα χαμηλότερη (9,4%). Συνολικά, οι καταναλωτές εκτιμούν ότι η αγορά εργασίας θα παραμείνει σταθερή, με την ανεργία να κινείται κοντά στα τρέχοντα επίπεδα (10,2%).

Κατοικία και πρόσβαση σε δανεισμό

Οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση στις τιμές κατοικιών κατά 3,5% στους επόμενους 12 μήνες, από 3,4% τον Αύγουστο. Οι εκτιμήσεις είναι πλέον ομοιόμορφες μεταξύ των εισοδηματικών ομάδων.

Οι προσδοκίες για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν στο 4,6%, από 4,5% προηγουμένως, με τα χαμηλότερα εισοδήματα να προβλέπουν υψηλότερα επιτόκια (5,3%) και τα υψηλότερα χαμηλότερα (4,0%). Παράλληλα, το ποσοστό των νοικοκυριών που αναμένουν περιορισμό στην πρόσβαση σε δάνεια αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα.