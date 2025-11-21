Alpha Bank: Ανεβάζει στα 4,15 ευρώ της τιμή στόχο η Jefferies - Σύσταση 'αγορά"

Ανεβάζει στα 4,15 ευρώ (από 4,10 ευρώ) την τιμή στόχο για την Αlpha Bank η Jefferies διατηρώντας σύσταση «αγορά» επιβεβαιώνοντας ότι η τράπεζα παραμένει ένα από τα πιο ελκυστικά growth stories του κλάδου, στηριζόμενη σε υψηλή οργανική κερδοφορία, διεύρυνση εσόδων πέρα από τον παραδοσιακό ισολογισμό και σημαντική ενίσχυση κεφαλαίων.

Στο επίκεντρο της αναθεώρησης βρίσκονται οι νέες εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή: 0,39 ευρώ για το 2025, 0,45 ευρώ για το 2026 και 0,52 ευρώ για το 2027, με ρυθμό αύξησης άνω του 10% σε όλη την περίοδο. Παρά την οριακή μείωση στο EPS του 2025 σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις, η Jefferies θεωρεί ότι η τροχιά ανάπτυξης παραμένει ισχυρή και ορατή.

Η Alpha παρουσιάζει επίσης σημαντική πρόοδο στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Σε επίπεδο εταιρικής τραπεζικής, η συμβολή ενισχύεται μέσω προϊόντων όπως transaction banking, trade finance και –μετά την εξαγορά της AXIA Ventures– συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, που απευθύνονται σε όλο και πιο απαιτητικούς πελάτες. Παράλληλα, η τράπεζα καταγράφει θεαματική άνοδο στη διαχείριση κεφαλαίων, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να έχουν διπλασιαστεί από το 2022 και να κατευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου, όπως μετοχικά και balanced funds.

Στον πυρήνα της ανάλυσης βρίσκεται και η δυναμική του καθαρού επιτοκιακού εισοδήματος, όπου η Alpha ξεχωρίζει, έχοντας ήδη καταγράψει δύο διαδοχικά τρίμηνα αύξησης. Η Jefferies εκτιμά ότι η θετική επίδραση από το repricing των χορηγήσεων και η αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης θα συνεχιστούν, δεδομένου ότι η αναπροσαρμογή του βιβλίου προθεσμιακών καταθέσεων απαιτεί 6-7 μήνες για να ολοκληρωθεί.

Μετά τις εξαγορές AXIA Ventures και Astrobank, η Alpha αναμένεται να κλείσει το 2025 με δείκτη CET1 15,5%, ενώ για το 2027 η εκτίμηση ξεπερνά το 16%, επίπεδα περίπου 300 μονάδων βάσης πάνω από τον εσωτερικό στόχο. Το πλεονάζον κεφάλαιο που υπολογίζεται στο 1,2 δισ. ευρώ –ή 15% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης– δημιουργεί σημαντικά περιθώρια για αυξήσεις μερισμάτων από το 2026, αλλά και για επιλεκτικές εξαγορές.

Συνολικά, η Jefferies βλέπει μια τράπεζα που συνδυάζει σταθερές επιδόσεις, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και βελτιούμενες αποτιμήσεις. Με διατηρούμενη σύσταση “αγορά” και ανοδικό περιθώριο περίπου 18%, η Alpha Bank τοποθετείται εκ νέου μεταξύ των κορυφαίων επιλογών της για τον κλάδο.