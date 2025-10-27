Τι θα αποφασίσει η ΕΚΤ για τα επιτόκια - Τα πέντε ερωτήματα των αγορών

Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη παραμένουν αβέβαιοι καθώς αναμένονται οι επιπτώσεις των δασμών

Σχεδόν βέβαιο θεωρείται πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια στην συνεδρίαση της Πέμπτης. Οι νέες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχουν προκαλέσει επιφυλακτικότητα στις αγορές καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν λάβει ακόμη αρκετά δεδομένα από τον Σεπτέμβριο ώστε να αλλάξουν τη στρατηγική τους, εκτιμούν οικονομολόγοι.

Το Reuters συγκεντρώνει 5 ερωτήματα για τις αγορές ενόψει της επερχόμενης απόφασης.

1. Τι θα κάνει η ΕΚΤ αυτή την εβδομάδα;

Η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, δεν έχουν αλλάξει πολλά από τον Σεπτέμβριο όταν οι αξιωματούχοι δήλωναν πως η οικονομία της Ευρωζώνης «παραμένει σε καλή θέση». Συγκεκριμένα, δεν έχουν γίνει ακόμη ξεκάθαρες οι επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στο ευρώ, η άνοδος 12% του οποίου μπορεί να βοηθήσει σε μείωση του πληθωρισμού έχει αρχίσει να υποχωρεί.

«Αυτή είναι μία ενδιάμεση συνάντηση. Η πιο σημαντική θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου», τόνισε ο επικεφαλής οικονομολόγος της UBS για την Ευρώπη, Ράινχαρντ Κλουζ.

2. Ο πληθωρισμός βρίσκεται και πάλι πάνω από το στόχο. Ανησυχεί η ΕΚΤ;

Όχι. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 2,2% τον Σεπτέμβριο, και επανήλθε πάνω από το στόχο για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, καθώς οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν και η μείωση του κόστους ενέργειας επιβραδύνθηκε. Αυτό ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες της ΕΚΤ, που στη συνέχεια προβλέπει αποκλιμάκωση στο 1,7% για το 2026 και παραμονή κάτω από τον στόχο μέχρι τα μέσα του 2027.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν γενικά τους κινδύνους ισορροπημένους - αλλά οι περισσότεροι φαίνεται να ανησυχούν για τον κίνδυνο ασθενέστερου παρά ισχυρότερου πληθωρισμού, όπως φάνηκε από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου.

«Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι καθοδικοί, λόγω του ισχυρότερου ευρώ και της αποπληθωριστικής ώθησης των κινεζικών εισαγωγών», τόνισε ο Πολ Χόλινγκσγουορθ, επικεφαλής της οικονομίας ανεπτυγμένων αγορών στην BNP Paribas αναφερόμενος στον κίνδυνο η Κίνα να διοχετεύσει πλεονασματικές εξαγωγές στην Ευρώπη.

«Οι ανοδικοί κίνδυνοι λόγω των γερμανικών μέτρων τόνωσης της οικονομίας είναι περισσότερο μεσοπρόθεσμοι», πρόσθεσε.

3. Γιατί οι επενδυτές στοιχηματίζουν ξανά σε μείωση των επιτοκίων το επόμενο έτος;

Υπάρχει μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιπλέον δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές, γεγονός που οδήγησε σε κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων που είχαν ηρεμήσει σε μεγάλο βαθμό.

Οι αγορές εκτιμούν ότι δίνουν πιθανότητες 50% για μία ακόμα μείωση επιτοκίων το επόμενο έτος, ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν ότι η οικονομία κερδίζει δυναμική το τέταρτο τρίμηνο και οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου έχουν μειώσει την πιθανότητα αυτή από περίπου 80% την περασμένη εβδομάδα.

4. Η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή. Τι σημαίνει αυτό για την πολιτική της ΕΚΤ;

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν κλείσει την πόρτα για περαιτέρω μειώσεις.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, υπογράμμισε ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι θα ενίσχυαν τα επιχειρήματα για «ελαφρώς χαμηλότερα» επιτόκια και οι ανοδικοί παράγοντες για τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα. Έχει επίσης δηλώσει ότι οι τράπεζες της ευρωζώνης ενδέχεται να υποστούν πιέσεις εάν η χρηματοδότηση σε δολάριο στερέψει.

Οι επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών και η πιθανότητα κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων παραμένουν οι κύριοι καθοδικοί κίνδυνοι ανέφεραν οικονομολόγοι.

Οι τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας αυξάνουν την αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία της ΕΕ για δασμούς 15%, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Morgan Stanley για την Ευρώπη, Γενς Άιζενσμιντ.

Η περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ και η βραδύτερη από την αναμενόμενη εφαρμογή των γερμανικών μέτρων τόνωσης θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε μια ακόμη μείωση, δήλωσε ο Κλουζέ της UBS.

Η ΕΚΤ αναφέρει επίσης ότι οι αποτιμήσεις της αγοράς που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη αυξάνουν τους κινδύνους μιας απότομης ανατιμολόγησης στις παγκόσμιες αγορές, η οποία θα μπορούσε να βλάψει την Ευρωζώνη.

Η αβεβαιότητα για τον προϋπολογισμό της Γαλλίας είναι απίθανο να επηρεάσει την απόφαση της ΕΚΤ, αλλά οι Σοσιαλιστές έθεσαν την Παρασκευή ξανά στο τραπέζι την κατάρρευση της κυβέρνησης.

5. Ποια είναι η θέση της ΕΚΤ στη συζήτηση σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη της Ουκρανίας;

Δεν έχει εκφραστεί επίσημα αλλά η ΕΚΤ δεν θα ήθελε η αξιοπιστία του ευρώ να πληγεί σε μία στιγμή που βλέπει μια ευκαιρία να ενισχύσει την παγκόσμια επιρροή του νομίσματος.

Πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ θέλουν να επενδύσουν ρωσικά μετρητά που έχουν κολλήσει στο αποθετήριο Euroclear του Βελγίου από ληξιπρόθεσμα ρωσικά ομόλογα σε ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου που εκδίδει το μπλοκ και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα για να δανείσουν στην Ουκρανία.

Η Ρωσία θα διατηρήσει το δικαίωμά της επί των περιουσιακών στοιχείων, αποφεύγοντας μια πλήρη δήμευση - το πιο αρνητικό για το ευρώ σενάριο. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι θα δώσει μια «οδυνηρή απάντηση» σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση.

Η Λαγκάρντ έχει δηλώσει ότι η ΕΕ πρέπει να ακολουθεί το διεθνές δίκαιο στη διαδικασία και θα προτιμούσε όλες οι χώρες που κατέχουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και μετρητά να δανείζουν με παρόμοιο τρόπο στην Ουκρανία. Ωστόσο, η ιδέα τέθηκε σε αναμονή την Πέμπτη και θα επανεξεταστεί τον Δεκέμβριο.

Τελικά, παράγοντες όπως οι αμυντικές δυνατότητες και το περιορισμένο βάθος των κεφαλαιαγορών της Ευρωζώνης παίζουν πιο καθοριστικό ρόλο στη θέση του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος, δήλωσε ο Άιζενσμιντ της Morgan Stanley.