UniCredit: Αυξάνει στο 29,5% το ποσοστό της στην Alpha Bank

Στο επόμενο βήμα προχωράει η UniCredit σε ό.τι αφορά την Alpha Bank μετά και την άδεια που έλαβε από την ΕΚΤ

Περίπου στο 29,5% αύξησε το ποσοστό της στην Alpha Bank η UniCredit, αφότου έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την απόκτηση άμεσου ποσοστού συμμετοχής έως 29,9%.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η UniCredit πιστεύει ακράδαντα στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Η UniCredit έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την απόκτηση άμεσου ποσοστού συμμετοχής έως 29,9% στην Alpha Bank A.E.

H έγκριση αυτή επιβεβαιώνει εκ νέου τη χρηματοοικονομική ισχύ και τη σταθερή συμμόρφωση της UniCredit με το εποπτικό πλαίσιο.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την έγκριση των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών για την απόκτηση από την UniCredit έμμεσης ειδικής συμμετοχή σε εποπτευόμενες θυγατρικές του Ομίλου Alpha Bank (οι «Λοιπές Εποπτικές Εγκρίσεις»).

Σε πλήρη συμμόρφωση με την αιτηθείσα έγκριση από την ΕΚΤ, η UniCredit προχώρησε στη σύναψη πρόσθετων χρηματοοικονομικών μέσων, αυξάνοντας τη συνολική της θέση στην Alpha Bank σε περίπου 29,5%.

Η αύξηση της συμμετοχής πραγματοποιήθηκε με έκπτωση σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και συνοδεύτηκε από την υλοποίηση στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), η οποία διασφαλίζει, υπό ευνοϊκούς χρηματοοικονομικούς όρους, μέρος της συνολικής συμμετοχής έναντι πιθανής απομείωσης της αξίας της, με αποτέλεσμα η συνολική απόδοση της επένδυσης να επηρεάζεται ελάχιστα. Ο κεφαλαιακός αντίκτυπος, σε περίπτωση πλήρους μετατροπής των χρηματοοικονομικών μέσων ώστε να επιτευχθεί άμεση συμμετοχή περίπου 29,5%, παραμένει περί τις 80 μονάδες βάσης του δείκτη CET1, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Μετά την λήψη των λοιπών εποπτικών εγκρίσεων, ποσοστό 9,8% της συμμετοχής που κατέχει σήμερα η UniCredit θα ενοποιηθεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (equity consolidation), επιτρέποντας την αναγνώριση ισόποσου τμήματος των καθαρών κερδών της Alpha Bank στη γραμμή εσόδων και τα καθαρά κέρδη της UniCredit. Η σχετική κεφαλαιακή επιβάρυνση από την ενοποίηση του 9,8% είναι επουσιώδης.

Η απόφαση σχετικά με το εάν και πότε θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή και ενοποίηση του υπολοίπου ποσοστού, που κατέχεται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, βάσει αξιολόγησης της σχέσης απόδοσης και κερδοφορίας αφενός, και κεφαλαιακού αντικτύπου και δυνατότητας διανομής μερίσματος αφετέρου. Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθείται και για το πρόσθετο ποσοστό 3% που κατέχει η UniCredit στην Commerzbank μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων. Η UniCredit παραμένει προσηλωμένη στη λήψη αποφάσεων που εξυπηρετούν το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων της.

Η UniCredit πιστεύει ακράδαντα στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Η επιτυχής στρατηγική συνεργασία με την Alpha Bank δίνει τη δυνατότητα στους δύο Ομίλους να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στους τομείς των πληρωμών, των εξειδικευμένων χρηματοδοτικών υπηρεσιών, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των κεφαλαιαγορών, της διαχείρισης κεφαλαίων και των ασφαλιστικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, οι Έλληνες πελάτες αποκτούν πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα, υψηλής ποιότητας, ενώ η UniCredit αξιοποιεί τα “product factories” του Ομίλου της, ενσωματώνοντας παράλληλα σημαντικό μέρος των καθαρών κερδών της Alpha Bank στα δικά της οικονομικά αποτελέσματα στο μέλλον.