UniCredit: Ανέβασε στο 26% τη συμμετοχή της στην Commerzbank

Η UniCredit αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Commerzbank AG σε περίπου 26%, εδραιώνοντας τη θέση της ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της γερμανικής τράπεζας.

Η ιταλική τράπεζα επανέλαβε το σχέδιο που είχε ήδη ανακοινώσει για συνέχιση της μετατροπής της «συνθετικής θέσης» της στην Commerzbank σε φυσικές μετοχές. Αυτό θα αυξήσει τα δικαιώματα ψήφου μέσω μετοχών σε περίπου 29% «εν ευθέτω χρόνω», όπως ανέφερε σε ανακοίνωση τη Δευτέρα.

Η UniCredit τόνισε ότι ενισχύει τη θέση της «ως ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της Commerzbank», αλλά προς το παρόν δεν θα επιδιώξει θέση στο εποπτικό συμβούλιο. Θα συνεχίσει, ωστόσο, να παρακολουθεί στενά την πρόοδο της Commerzbank στην ενίσχυση της δραστηριότητάς της.

Το ποσοστό του 26% αποτιμάται σε περίπου 10,7 δισ. ευρώ (12,5 δισ. δολάρια) με βάση το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή.

Υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Αντρέα Ορσέλ, η UniCredit έχει σταδιακά αυξήσει τη συμμετοχή της στην Commerzbank τον τελευταίο χρόνο. Το μεγαλύτερο μέρος κατείχε μέσω παραγώγων, αλλά πρόσφατα το μετατρέπει σε μετοχές.

Η γερμανική κυβέρνηση, που κατέχει περίπου 12% στην Commerzbank, έχει εκφράσει αντίθεση στην επιδίωξη της UniCredit, παραμένοντας ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος.

Ο Ορσέλ έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε εξαγορά της Commerzbank, αλλά επανειλημμένα καθυστερεί την απόφαση επικαλούμενος τη στάση του Βερολίνου και την αυξανόμενη αξία της μετοχής.

Η μετοχή της Commerzbank έχει ενισχυθεί κατά περίπου 190% από τότε που η UniCredit αποκάλυψε τη συμμετοχή της στις 11 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με άνοδο περίπου 90% για τη UniCredit.

Η επίδραση στον δείκτη CET1 της UniCredit από το μερίδιο του 29% στην Commerzbank αυξήθηκε σε περίπου 145 μονάδες βάσης, από 110 που υπολογίζονταν προηγουμένως, λόγω της υψηλότερης τιμής της μετοχής και της αναδιάρθρωσης του παραγώγου αντιστάθμισης.

Η απόδοση της επένδυσης «επιβεβαιώνεται γύρω στο 20%», ανέφερε η UniCredit. Η συμμετοχή στην Commerzbank «ξεπέρασε τους χρηματοοικονομικούς μας στόχους, δημιουργώντας σημαντική αξία για τους μετόχους της UniCredit» και πρόσθεσε ότι «ελπίζουμε η θετική αυτή πορεία να συνεχιστεί».