UniCredit: Αύξησε τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 29,794%

Περαιτέρω ανέβασε τη συμμετοχή της η UniCredit στην Alpha Bank, αγγίζοντας το 29,794%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ελληνικής τράπεζας.

Στα τέλη του Οκτωβρίου, ο ιταλικός όμιλος είχε αυξήσει το ποσοστό του στην Alpha Bank στο 29,5%, αφότου έλαβε την έγκριση της ΕΚΤ για την απόκτηση άμεσου ποσοστού συμμετοχής έως 29,9%. Ο στόχος για αυτό το ύψος συμμετοχής είχε ουσιαστικά προεξοφληθεί από τον περασμένο Ιούνιο. Αλλωστε, η UniCredit έχει πει επανειλημμένως ότι πιστεύει ακράδαντα στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, η Alpha Bank A.E. («Alpha Bank») ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 12 Νοεμβρίου 2025 γνωστοποίηση της UniCredit S.p.A («UniCredit») στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1 (β) του Ν. 3556/2007, την 10.11.2025 αυξήθηκε η συμμετοχή της τελευταίας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο το χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, τα οποία υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού και της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 5.859.978 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 0,253% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Ειδικότερα σε συνέχεια της ανωτέρω μεταβολής τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, μέχρι και υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού και της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, η Unicredit δεν θα έχει οποιαδήποτε επιρροή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά απορρέουν από τις υποκείμενες στα εν λόγω χρηματοοικονομικά παράγωγα, μετοχές.