Πειραιώς: Πως κατανεμήθηκε το ομόλογο - Ισχυρό ενδιαφέρον από περίπου 200 θεσμικούς επενδυτές

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (εφεξής «Πειραιώς») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Μειωμένης Εξασφάλισης Tier 2 ύψους €650 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με κουπόνι 5,475%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι διάρκειας 11 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 6 έτη. Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2024. Το Ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market και αναμένεται να λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση Ba3 από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s.

Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση, η Πειραιώς ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων με μετρητά για τους κατόχους του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 με κουπόνι 5,50%, ονομαστικής αξίας €500εκ. και λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν μέσω της νέας έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν από την Πειραιώς για τη χρηματοδότηση της πρότασης επαναγοράς ομολόγων με μετρητά και για την περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της θέσης.

Pro forma για τη νέα έκδοση, ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων της Πειραιώς στις 30 Ιουνίου 2024 διαμορφώνεται στο 19,4%, και ο pro forma δείκτης Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL») του Ομίλου της Τράπεζας κατά την ίδια ημερομηνία διαμορφώνεται στο 28,7%.

Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περίπου 200 θεσμικούς επενδυτές. Αναφορικά με την κατανομή, το 57% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 27% σε τράπεζες, το 13% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 3% σε λοιπούς επενδυτές.

Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το €2,7 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 5,4 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης €500 εκατ.. Με βάση το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, το τελικό περιθώριο επί του μέσου 6-ετούς διατραπεζικού επιτοκίου τέθηκε στις 315 μονάδες βάσης, έναντι αρχικού στόχου 340 μονάδων βάσης, και διαμόρφωσε το κουπόνι σε 5,475% ετησίως και τιμή έκδοσης στο 99,50%. Άνω του 75% της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Europe SE ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy, και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.