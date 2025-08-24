Ο Πάουελ ενθουσιάζει τις αγορές αλλά κάποιοι επενδυτές βλέπουν λόγο για προσοχή

Οι επενδυτές χειροκρότησαν την ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, στο Τζάκσον Χολ, η οποία έδωσε το «πράσινο φως» για αγορά επικίνδυνων περιουσιακών στοιχείων με την ελπίδα ότι η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια. Ωστόσο, αντιμετώπισαν το ήπιο μήνυμά του με επιφύλαξη, καθώς βλέπουν τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού μπροστά και ανησυχούν ότι οι αγορές είναι υπερβολικά αισιόδοξες.

Στην τελευταία του ομιλία ως πρόεδρος της Fed στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ, στο Ουαϊόμινγκ, ο Πάουελ υπαινίχθηκε πιθανή μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αλλά απέφυγε να δεσμευτεί, επιδιώκοντας μια προσεκτική ισορροπία ανάμεσα στους αυξανόμενους κινδύνους στην αγορά εργασίας και στις επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η ομιλία της Παρασκευής έγινε εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τον Λευκό Οίκο για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες στις αγορές ότι η πολιτική επιρροή θα οδηγήσει την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να γίνει υπερβολικά επιθετική στις μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.

«Ο Πάουελ σίγουρα κλείδωσε τη μείωση επιτοκίων του Σεπτεμβρίου, και η βεβαιότητα γι’ αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές», δήλωσε ο Μάθιου Μίσκιν, συν-επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στη Manulife John Hancock Investments. «Το ερώτημα παραμένει: τι θα γίνει μετά τον Σεπτέμβριο; Και νομίζω ότι εκεί είναι που οι αγορές προτρέχουν», πρόσθεσε.

Η ομιλία στο Τζάκσον Χολ έγινε μετά από μια αδύναμη έκθεση για την αγορά εργασίας τον Ιούλιο και σημαντικές καθοδικές αναθεωρήσεις σε προηγούμενα στοιχεία απασχόλησης, γεγονός που τροφοδότησε τα στοιχήματα ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια αργότερα μέσα στη χρονιά από το τρέχον εύρος 4,25%-4,5%.

Οι προσδοκίες αυτές, ωστόσο, έχασαν δυναμική τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η άνοδος των τιμών χονδρικής τον Ιούλιο ενίσχυσε τους φόβους ότι ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός θα περιορίσει την ικανότητα της Fed να στηρίξει τις αγορές με μεγάλες μειώσεις επιτοκίων.

«Ο κόσμος ανησυχεί όλο και περισσότερο ότι κινούμαστε προς ένα σενάριο στασιμοπληθωρισμού», δήλωσε ο Ντρου Μάτους, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στη Metlife Investment Management, αναφερόμενος στον ανησυχητικό συνδυασμό υποτονικής ανάπτυξης και αδιάκοπου πληθωρισμού.

Ο Μάτους πρόσθεσε ότι οι επενδυτές περίμεναν ο πληθωρισμός να «παραμείνει για λίγο ακόμη», αλλά τόνισε ότι το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία.



«Πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια ανάπτυξη, αλλά δεν θα φαίνεται ιδιαίτερα καλή», σημείωσε.

Οι επενδυτές παρατήρησαν επίσης ότι περισσότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας αναμένονται πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Fed και θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις για τα επιτόκια, ενδεχομένως ανακόπτοντας κάθε ράλι.

«Κοιτάζοντας τους επόμενους δύο μήνες, οι μειώσεις επιτοκίων από μόνες τους δεν θα είναι αρκετές για να στηρίξουν τη δύναμη των μετοχών», δήλωσε ο Τομ Γκραφ, επικεφαλής επενδύσεων στη Facet. «Αν πράγματι η οικονομία φρενάρει και η αγορά εργασίας συνεχίσει να επιδεινώνεται, τότε υπάρχουν κίνδυνοι για αυτό το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς».

Άλλοι στην αγορά είπαν ότι η αισιοδοξία ήταν δικαιολογημένη.



«Αν η Fed πρόκειται να κινηθεί τώρα και να μειώσει σταδιακά τα επιτόκια, χαλαρώνοντας λίγο το “φρένο” στην οικονομία, νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό που βλέπουμε μια ανάκαμψη», δήλωσε ο Πολ Άιτελμαν, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στη Russell Investments.

Οι επενδυτές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων απέδωσαν πιθανότητα 70% σε μείωση επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Σεπτέμβριο πριν από την ομιλία του Πάουελ. Αργά την Παρασκευή, το ποσοστό αυτό βρισκόταν στο 80%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι αποδόσεις των ευαίσθητων σε επιτόκια διετών αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν κατά περίπου 10 μονάδες βάσης, στο 3,69%. Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων αναφοράς μειώθηκαν σχεδόν κατά οκτώ μονάδες βάσης, στο 4,26%. Οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα από τις τιμές.

[reuters]