Τραμπ για Κουκ: Θα την απολύσω εάν δεν παραιτηθεί

«Θα την απολύσω αν δεν παραιτηθεί». Αυτό διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή μιλώντας σε δημοσιογράφους, σχετικά με την απαίτησή του να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας η Λίζα Κουκ.

Ο αμερικανός πρόεδρος εντείνει την άσκηση πίεσης που ασκεί εδώ και μήνες στην Fed, την ποποία επικρίνει για την απόφασή της να διατηρεί σταθερά τα επιτόκια.

Ο Τραμπ ζήτησε την Τετάρτη την παραίτηση της Κουκ, αφού ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, Μπιλ Πουλτ, ισχυρίστηκε ότι διέπραξε απάτη σε στεγαστικά δάνεια λέγοντας ψέματα στις αιτήσεις δανείων για να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους.

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου έγραψε στον πρόεδρο της Fed, Τζέι Πάουελ, την Πέμπτη, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί που διατύπωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία στέγασης αυτή την εβδομάδα εναντίον της Κουκ απαιτούσαν «περαιτέρω εξέταση» και πρότεινε να την απολύσει αμέσως από το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας.

«Αυτή τη στιγμή, σας ενθαρρύνω να απομακρύνετε την κα Κουκ από το διοικητικό σας συμβούλιο», έγραψε ο Εντ Μάρτιν, αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που διορίστηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην επιστολή, την οποία είδαν οι Financial Times.

«Κάντε το σήμερα πριν να είναι πολύ αργά! Άλλωστε, κανένας Αμερικανός δεν θεωρεί σωστό να υπηρετεί σε αυτή την περίοδο με ένα σύννεφο να κρέμεται από πάνω της.»

Η Κουκ το βράδυ της Τετάρτης δήλωσε ότι «έμαθε από τα μέσα ενημέρωσης» ότι ο Πούλτ είχε δημοσιεύσει στο X ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη βασισμένος σε αιτήσεις στεγαστικών δανείων που υποβλήθηκαν το 2021, ένα χρόνο πριν η ίδια ενταχθεί στην Fed.

Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν έχω καμία πρόθεση να εκφοβιστώ για να παραιτηθώ από τη θέση μου εξαιτίας ορισμένων ερωτημάτων που τέθηκαν σε ένα tweet».

«Σκοπεύω να λάβω σοβαρά υπόψη τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το οικονομικό μου ιστορικό ως μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και γι’ αυτό συλλέγω ακριβείς πληροφορίες για να απαντήσω σε τυχόν εύλογες ερωτήσεις και να παραθέσω τα γεγονότα».