TikTok: Έκλεισε η συμφωνία για τη δημιουργία νέας αμερικανικής κοινοπραξίας – Ικανοποίηση Τραμπ

Το TikTok ολοκλήρωσε συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας αμερικανικής εταιρικής κοινοπραξίας, αποφεύγοντας την επικείμενη απειλή απαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία συζητούνταν εδώ και χρόνια, για την πλατφόρμα που χρησιμοποιούν πλέον περισσότεροι από 200 εκατομμύρια Αμερικανοί.

Η πλατφόρμα υπέγραψε συμφωνίες με μεγάλους επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Oracle, η Silver Lake και το επενδυτικό ταμείο MGX από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τη δημιουργία της νέας κοινοπραξίας TikTok U.S. Η νέα οντότητα θα λειτουργεί υπό «σαφώς καθορισμένες δικλίδες ασφαλείας που προστατεύουν την εθνική ασφάλεια μέσω ολοκληρωμένων μέτρων προστασίας δεδομένων, ασφάλειας αλγορίθμων, εποπτείας περιεχομένου και εγγυήσεων λογισμικού για τους χρήστες στις ΗΠΑ», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη. Οι Αμερικανοί χρήστες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη συμφωνία με ανάρτησή του στο Truth Social, ευχαριστώντας ειδικά τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «που συνεργάστηκε μαζί μας και, τελικά, ενέκρινε τη συμφωνία». Πρόσθεσε επίσης ότι ελπίζει «στο μέλλον να με θυμούνται όσοι χρησιμοποιούν και αγαπούν το TikTok».

Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει δημόσια μέχρι στιγμής την ανακοίνωση του TikTok. Νωρίτερα, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι «η θέση της Κίνας για το TikTok είναι σταθερή και ξεκάθαρη».

Επικεφαλής της νέας εταιρικής οντότητας ως διευθύνων σύμβουλος θα αναλάβει ο Άνταμ Πρέσερ, πρώην επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών και εμπιστοσύνης και ασφάλειας του TikTok. Θα συνεργάζεται με επταμελές διοικητικό συμβούλιο, κατά πλειοψηφία Αμερικανών, στο οποίο συμμετέχει και ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, Σου Τσιου.

Ο αλγόριθμος της έριδος

Η συμφωνία βάζει τέλος σε χρόνια αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον της δημοφιλούς πλατφόρμας στις ΗΠΑ. Έπειτα από ευρεία δικομματική στήριξη στο Κογκρέσο και την υπογραφή σχετικού νόμου από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, το TikTok θα απαγορευόταν στις ΗΠΑ εάν δεν αποκοβόταν από την κινεζική ByteDance. Η προθεσμία έληγε τον Ιανουάριο του 2025 και για λίγες ώρες η πλατφόρμα πράγματι «έπεσε». Την πρώτη ημέρα της νέας του θητείας, ωστόσο, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που διατήρησε τη λειτουργία της, δίνοντας χρόνο για την επίτευξη συμφωνίας.

Πέρα από την αποθήκευση των δεδομένων των Αμερικανών χρηστών σε υποδομές της Oracle εντός των ΗΠΑ, η κοινοπραξία θα επικεντρωθεί και στον αλγόριθμο του TikTok. Ο αλγόριθμος προτάσεων περιεχομένου θα επανεκπαιδευτεί, θα δοκιμαστεί και θα ενημερώνεται με βάση δεδομένα χρηστών των ΗΠΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο αλγόριθμος αποτέλεσε βασικό σημείο της αντιπαράθεσης για την εθνική ασφάλεια. Η Κίνα στο παρελθόν υποστήριζε ότι, βάσει νόμου, ο αλγόριθμος πρέπει να παραμείνει υπό κινεζικό έλεγχο. Ωστόσο, η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει ότι οποιαδήποτε αποεπένδυση του TikTok πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη αποκοπή —ιδίως του αλγορίθμου— από την ByteDance. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η ByteDance θα παραχωρεί άδεια χρήσης του αλγορίθμου στη νέα αμερικανική οντότητα για σκοπούς επανεκπαίδευσης.

Ο νόμος απαγορεύει «οποιαδήποτε συνεργασία σχετικά με τη λειτουργία αλγορίθμου προτάσεων περιεχομένου» μεταξύ της ByteDance και της νέας αμερικανικής εταιρείας, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το πώς θα εξελιχθεί στην πράξη η κινεζική εμπλοκή.

«Το ποιος ελέγχει το TikTok στις ΗΠΑ έχει τεράστια επιρροή στο τι βλέπουν οι Αμερικανοί στην εφαρμογή», δήλωσε ο καθηγητής Νομικής και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Georgetown, Ανουπάμ Τσάντερ.

Οι Oracle, Silver Lake και MGX είναι οι τρεις βασικοί διαχειριστικοί επενδυτές, κατέχοντας από 15% ο καθένας. Μεταξύ των υπόλοιπων επενδυτών περιλαμβάνεται και το επενδυτικό σχήμα του Μάικλ Ντελ, ιδρυτή της Dell Technologies. Η ByteDance διατηρεί ποσοστό 19,9% στη νέα κοινοπραξία.