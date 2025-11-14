Νέο πλήγμα για τη Google: Πρόστιμο 573 εκατ ευρώ από γερμανικό δικαστήριο για παραβίαση ανταγωνισμού

Οι αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν στη Γερμανία μπορεί να αποτελέσουν «πρότυπο» και για άλλες αγωγές

Η δικαστική πίεση προς τη Google εντείνεται ξανά στην Ευρώπη, καθώς το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου διέταξε την Alphabet Inc. να καταβάλει συνολικά 573 εκατ. ευρώ σε δύο γερμανικές ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών. Οι αγωγές βασίστηκαν στην ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2017, η οποία είχε κρίνει ότι η Google καταχράστηκε την κυρίαρχη θέση της στις αναζητήσεις προωθώντας τη δική της υπηρεσία shopping.

Η ιδιοκτήτρια της Idealo, Axel Springer SE, είχε διεκδικήσει 3,3 δισ. ευρώ. Το δικαστήριο αναγνώρισε ζημίες 374 εκατ. ευρώ, συν 91 εκατ. ευρώ σε τόκους.

Αντίστοιχα, η Producto GmbH, που ζητούσε 290 εκατ. ευρώ, δικαιώθηκε με 89,7 εκατ. ευρώ και 17,7 εκατ. ευρώ σε τόκους.

Οι αποφάσεις εκδόθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης και δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή το πρωί, αιφνιδιάζοντας την αγορά. Η Google δεν σχολίασε άμεσα τις εξελίξεις, ωστόσο το μήνυμα είναι σαφές: οι ευρωπαϊκές δικαστικές αρχές ενισχύουν την επιβολή κανόνων απέναντι σε πρακτικές που θεωρούνται καταχρηστικές.

Οι αγωγές αποτελούν μέρος ενός «κύματος» μεταγενέστερων υποθέσεων που κατατέθηκαν πανευρωπαϊκά μετά το πρόστιμο των 2,4 δισ. ευρώ το 2017, αλλά καθυστερούσαν λόγω της πολυετούς προσπάθειας της Google να ανατρέψει την απόφαση. Το 2023, όμως, η επιβεβαίωση της παραβίασης από δικαστήριο έλυσε τα χέρια των ενάγοντων: δεν χρειάζεται πλέον να αποδεικνύουν το κατά πόσον η Google υπέπεσε σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης — αυτό θεωρείται νομικά δεδομένο.

Τι σηματοδοτεί για την αγορά και τις Big Tech στην Ευρώπη

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν αφορούν μόνο τη Google. Αντανακλούν ένα νέο νομικό τοπίο για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, με την Ευρώπη να εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες μέσω του Digital Markets Act και των αντίστοιχων εθνικών αρχών ανταγωνισμού.

Οι αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν στη Γερμανία μπορεί να αποτελέσουν «πρότυπο» και για άλλες αγωγές που εκκρεμούν σε Ισπανία, Ολλανδία και Γαλλία, με συνολικές διεκδικήσεις που υπερβαίνουν τα 12 δισ. ευρώ.

Για την Google, το οικονομικό βάρος είναι σημαντικό αλλά όχι κρίσιμο. Ωστόσο, το πλήγμα στη φήμη και η διεύρυνση του νομικού μετώπου στην Ευρώπη αποτελούν σαφές μήνυμα πως το μονοπώλιο της αναζήτησης εξετάζεται πλέον με πολύ πιο αυστηρό φακό.