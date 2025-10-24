Κομισιόν: TikTok και Meta παραβίασαν τους κανόνες διαφάνειας

Οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί παραβίασαν την υποχρέωσή τους να παρέχουν στους ερευνητές επαρκή πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διαπίστωσε προκαταρκτικά παραβιάσεις των κανόνων διαφάνειας από τις πλατφόρμες TikTok και Meta.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί παραβίασαν την υποχρέωσή τους να παρέχουν στους ερευνητές επαρκή πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα, όπως ορίζει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Η Επιτροπή πρόσθεσε ότι η Meta, για τις πλατφόρμες Instagram και Facebook, παρέβη επίσης τις υποχρεώσεις της να διαθέτει απλούς μηχανισμούς αναφοράς παράνομου περιεχομένου και να επιτρέπει στους χρήστες να ασκούν αποτελεσματικές ενστάσεις κατά αποφάσεων για αφαίρεση ή περιορισμό περιεχομένου.