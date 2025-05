TikTok: «Καμπάνα» 530 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για παραβίαση των κανόνων απορρήτου δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από τετραετή έρευνα, επέβαλε σήμερα Παρασκευή πρόστιμο 530 εκατ. ευρώ στην κινεζική εφαρμογή TikTok για παραβίαση των κανόνων απορρήτου δεδομένων. Όπως μετέδωσε το Associated Press οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μεταφορές δεδομένων προς την Κίνα παραβίασαν τους αυστηρούς κανονισμούς απορρήτου της ΕΕ.

Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας, όπου εδρεύει το ευρωπαϊκό τμήμα της εταιρείας, επέβαλε επίσης κυρώσεις για έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το πού αποστέλλονταν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και έδωσε στην στο TikTok έξι μήνες για να συμμορφωθεί.

Ο αναπληρωτής επίτροπος Γκρέιαμ Ντόιλ δήλωσε ότι η εταιρεία απέτυχε να εγγυηθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων χρηστών με αντίστοιχο τρόπο όπως αυτόν που ισχύει με άλλες τεχνολογικές εταιρείες.

Η διοίκηση της εταιρείας διαφώνησε με την απόφαση και σκοπεύει να ασκήσει έφεση ισχυριζόμενη ότι η απόφαση της ΕΕ βασίζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έληξε τον Μάιο του 2023, πριν ξεκινήσει το Project Clover, μια πρωτοβουλία κατασκευής τριών κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη για την ενίσχυση της προστασίας.

Η Κριστίν Γκράν, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του TikTok στην Ευρώπη, δήλωσε ότι το Project Clover περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με ανεξάρτητη εποπτεία από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας NCC Group καταγγέλοντας ότι η απόφαση ότι δεν έλαβε πλήρως υπόψη τα νέα μέτρα.

