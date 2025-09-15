Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ: Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με την Κίνα για το TikTok
Δεν θα επηρεάσει τη συνολική σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα
Οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας με την Κίνα για το TikTok, δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ πριν από μια δεύτερη ημέρα εμπορικών συνομιλιών με κινεζική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη.
Αν ωστόσο δεν επιτευχθεί συμφωνία για το TikTok, αυτό δεν θα επηρεάσει τη συνολική σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, η οποία είναι «πολύ καλή στα πιο υψηλά επίπεδα», πρόσθεσε ο αμερικανός υπουργός.
