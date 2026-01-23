Νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πως θα πάρετε έως 36.000 ευρώ επιδότηση - Πίνακας και παραδείγματα

Το ενισχυμένο πρόγραμμα φιλοδοξεί να «ξεκλειδώσει» χιλιάδες σπίτια

Περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια κλειστά ακίνητα καταγράφονται σήμερα στην Ελλάδα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Πρόκειται για κατοικίες που είτε παραμένουν ανεκμετάλλευτες, είτε απαιτούν εκτεταμένη ανακαίνιση, σε μια περίοδο κατά την οποία η προσφορά στέγης υπολείπεται σημαντικά της ζήτησης.

Σε αυτό το περιβάλλον έντονης στεγαστικής πίεσης, η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή του νέου, ενισχυμένου προγράμματος “Ανακαινίζω – Νοικιάζω”, το οποίο αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο αύξησης των διαθέσιμων κατοικιών, κυρίως στη μακροχρόνια μίσθωση.

Το πρόβλημα των κλειστών κατοικιών

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:

  • οι κενές κατοικίες ανέρχονται σε 2.277.615,

  • μεγάλο ποσοστό αφορά παλαιά ακίνητα,

  • σημαντικός αριθμός βρίσκεται εκτός λειτουργικής κατάστασης,

  • πολλές κατοικίες δεν εντάσσονται στην αγορά λόγω υψηλού κόστους ανακαίνισης.

Η ενεργοποίηση ακόμη και μικρού μέρους αυτού του αποθέματος εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στη μείωση των πιέσεων στα ενοίκια.

Το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «πρόγραμμα-σημαία», επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κατοικίες που παραμένουν σήμερα κλειστές.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει σημαντικά αυξημένα κίνητρα:

  • Επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο

  • Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

  • Ποσοστό επιδότησης έως 90%

  • Ανώτατο όριο επιφάνειας 120 τ.μ.

  • Μέγιστη ενίσχυση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Πίνακας επιδότησης ανά τετραγωνικό μέτρο

Επιφάνεια κατοικίαςΜέγιστη επιδότηση (300 €/τ.μ.)
40 τ.μ.έως 12.000 €
60 τ.μ.έως 18.000 €
80 τ.μ.έως 24.000 €
100 τ.μ.έως 30.000 €
120 τ.μ.έως 36.000 €

Το τελικό ποσό εξαρτάται από το συνολικό κόστος των εργασιών και το ποσοστό επιδότησης (έως 90%).

Παράδειγμα υπολογισμού επιδότησης

Παράδειγμα 1:

  • Διαμέρισμα: 90 τ.μ.

  • Κόστος ανακαίνισης: 30.000 ευρώ

  • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 90 τ.μ. × 300 € = 27.000 ευρώ

  • Ποσοστό επιδότησης: 90%

Επιδότηση: 24.300 ευρώ
Ίδια συμμετοχή ιδιοκτήτη: 5.700 ευρώ

Παράδειγμα 2 (οικογένεια με 2 παιδιά):

  • Ανώτατο όριο: 36.000 €

  • Προσαύξηση τέκνων: 2 × 5.000 € = 10.000 €

Συνολικό πλαφόν επιδότησης: έως 46.000 ευρώ

Ποιες εργασίες καλύπτονται

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί:

  • ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου

  • ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις

  • αντικατάσταση κουφωμάτων

  • δάπεδα, επιχρίσματα και εσωτερικές εργασίες

  • ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις

Στόχος είναι τα ακίνητα να καταστούν πλήρως λειτουργικά και σύγχρονα, έτοιμα προς μίσθωση.

Υποχρέωση διάθεσης στην αγορά

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων:

  • το ακίνητο είτε κατοικείται από τον ιδιοκτήτη

  • είτε διατίθεται υποχρεωτικά σε μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 5 έτη

Το μέτρο αποκλείει τη βραχυχρόνια μίσθωση, διασφαλίζοντας πραγματική ενίσχυση της αγοράς κατοικίας.

Τι αλλάζει στην πράξη

Το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»:

  • μειώνει δραστικά το κόστος ανακαίνισης

  • καθιστά βιώσιμη την αξιοποίηση παλαιών ακινήτων

  • αυξάνει την προσφορά ενοικιαζόμενων κατοικιών

  • λειτουργεί συμπληρωματικά με τα στεγαστικά προγράμματα νέων

Η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί από το πόσα ακίνητα θα επανενταχθούν στην αγορά και πόσο γρήγορα θα μετατραπεί η επιδότηση σε πραγματικές κατοικίες για ενοικίαση.

