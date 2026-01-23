Νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πως θα πάρετε έως 36.000 ευρώ επιδότηση - Πίνακας και παραδείγματα

Το ενισχυμένο πρόγραμμα φιλοδοξεί να «ξεκλειδώσει» χιλιάδες σπίτια

Περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια κλειστά ακίνητα καταγράφονται σήμερα στην Ελλάδα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Πρόκειται για κατοικίες που είτε παραμένουν ανεκμετάλλευτες, είτε απαιτούν εκτεταμένη ανακαίνιση, σε μια περίοδο κατά την οποία η προσφορά στέγης υπολείπεται σημαντικά της ζήτησης.

Σε αυτό το περιβάλλον έντονης στεγαστικής πίεσης, η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή του νέου, ενισχυμένου προγράμματος “Ανακαινίζω – Νοικιάζω”, το οποίο αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο αύξησης των διαθέσιμων κατοικιών, κυρίως στη μακροχρόνια μίσθωση.

Το πρόβλημα των κλειστών κατοικιών

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:

οι κενές κατοικίες ανέρχονται σε 2.277.615 ,

μεγάλο ποσοστό αφορά παλαιά ακίνητα ,

σημαντικός αριθμός βρίσκεται εκτός λειτουργικής κατάστασης ,

πολλές κατοικίες δεν εντάσσονται στην αγορά λόγω υψηλού κόστους ανακαίνισης.

Η ενεργοποίηση ακόμη και μικρού μέρους αυτού του αποθέματος εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στη μείωση των πιέσεων στα ενοίκια.

Το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «πρόγραμμα-σημαία», επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κατοικίες που παραμένουν σήμερα κλειστές.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει σημαντικά αυξημένα κίνητρα:

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο

Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Ποσοστό επιδότησης έως 90%

Ανώτατο όριο επιφάνειας 120 τ.μ.

Μέγιστη ενίσχυση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Πίνακας επιδότησης ανά τετραγωνικό μέτρο

Επιφάνεια κατοικίας Μέγιστη επιδότηση (300 €/τ.μ.) 40 τ.μ. έως 12.000 € 60 τ.μ. έως 18.000 € 80 τ.μ. έως 24.000 € 100 τ.μ. έως 30.000 € 120 τ.μ. έως 36.000 €

Το τελικό ποσό εξαρτάται από το συνολικό κόστος των εργασιών και το ποσοστό επιδότησης (έως 90%).

Παράδειγμα υπολογισμού επιδότησης

Παράδειγμα 1:

Διαμέρισμα: 90 τ.μ.

Κόστος ανακαίνισης: 30.000 ευρώ

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 90 τ.μ. × 300 € = 27.000 ευρώ

Ποσοστό επιδότησης: 90%

➡ Επιδότηση: 24.300 ευρώ

➡ Ίδια συμμετοχή ιδιοκτήτη: 5.700 ευρώ

Παράδειγμα 2 (οικογένεια με 2 παιδιά):

Ανώτατο όριο: 36.000 €

Προσαύξηση τέκνων: 2 × 5.000 € = 10.000 €

➡ Συνολικό πλαφόν επιδότησης: έως 46.000 ευρώ

Ποιες εργασίες καλύπτονται

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί:

ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου

ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις

αντικατάσταση κουφωμάτων

δάπεδα, επιχρίσματα και εσωτερικές εργασίες

ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις

Στόχος είναι τα ακίνητα να καταστούν πλήρως λειτουργικά και σύγχρονα, έτοιμα προς μίσθωση.

Υποχρέωση διάθεσης στην αγορά

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων:

το ακίνητο είτε κατοικείται από τον ιδιοκτήτη

είτε διατίθεται υποχρεωτικά σε μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 5 έτη

Το μέτρο αποκλείει τη βραχυχρόνια μίσθωση, διασφαλίζοντας πραγματική ενίσχυση της αγοράς κατοικίας.

Τι αλλάζει στην πράξη

Το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»:

μειώνει δραστικά το κόστος ανακαίνισης

καθιστά βιώσιμη την αξιοποίηση παλαιών ακινήτων

αυξάνει την προσφορά ενοικιαζόμενων κατοικιών

λειτουργεί συμπληρωματικά με τα στεγαστικά προγράμματα νέων

Η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί από το πόσα ακίνητα θα επανενταχθούν στην αγορά και πόσο γρήγορα θα μετατραπεί η επιδότηση σε πραγματικές κατοικίες για ενοικίαση.