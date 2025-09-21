Λευκός Οίκος: Αμερικανοί τα 6 από τα 7 μέλη του ΔΣ του TikTok στις ΗΠΑ

Έξι από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εφαρμογής TikTok στις ΗΠΑ θα είναι Αμερικανοί, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο.

«Το TikTok θα ανήκει κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα υπάρχουν επτά μέλη στο διοικητικό συμβούλιο, εκ των οποίων έξι Αμερικανοί», δήλωσε η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Πρόσθεσε ότι «την επίβλεψη για τα δεδομένα και το απόρρητο θα έχει μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρίες τεχνολογίας, η Oracle, και ο αλγόριθμος θα ελέγχεται επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Επιπλέον σημείωσε ότι όλα τα στοιχεία έχουν ήδη συμφωνηθεί και πως μένει πλέον να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Παράλληλα εκτίμησε ότι αυτό θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Ο Donald Trump δήλωσε την Παρασκευή ότι σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping για το TikTok και αποφάσισαν να έχουν δια ζώσης συνάντηση τον επόμενο μήνα στη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal η Ουάσιγκτον υπολογίζει να λάβει προμήθεια αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον ρόλο της ως μεσολαβητής στη συμφωνία.