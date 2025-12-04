Meta: Στο μικροσκόπιο έρευνας στην Ευρώπη για τη χρήση AI στο WhatsApp

Η Meta βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών της ΕΕ, οι οποίες ερευνούν κατά πόσο παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού, σχετικά με τη χρήση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να εντείνει τις πιέσεις προς τους μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες των ΗΠΑ.

Η αντιμονοπωλιακή έρευνα της ΕΕ συγκεκριμένα θα εξετάσει εάν η νέα πολιτική της Meta σχετικά με την πρόσβαση των παρόχων τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, ανέφεραν οι Βρυξέλλες σήμερα Πέμπτη το πρωί.

«Οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι», δήλωσε εκπρόσωπος του WhatsApp στο CNBC, προσθέτοντας ότι η διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) της εφαρμογής δεν έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει chatbots τεχνητής νοημοσύνης, ενώ, όπως ισχυρίζεται επιβαρύνει τα συστήματά τους.

«Ο χώρος της τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της επιλογής τους με διάφορους τρόπους, όπως καταστήματα εφαρμογών, μηχανές αναζήτησης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνεργασίες και λειτουργικά συστήματα», σημειώνει η εταιρεία.

Το γεγονός αυτό συμβαίνει λίγους μήνες μετά την επιβολή προστίμου 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Google, για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων σχετικά με τη διαδικτυακή διαφήμιση.

Τον Απρίλιο, η Apple τιμωρήθηκε με πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ευρώ, αφού διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιάσει τους κανόνες οδηγιών. Τον ίδιο μήνα, η Meta τιμωρήθηκε με πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση των υποχρεώσεών της να παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής μιας υπηρεσίας που χρησιμοποιεί λιγότερα προσωπικά δεδομένα.