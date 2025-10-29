Google: Ψευδείς οι αναφορές για διαρροή κωδικών του Gmail – «Οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι»

Τις τελευταίες ημέρες οι χρήστες του Gmail κλήθηκαν να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους

Απάντηση στις πρόσφατες αναφορές που έκαναν λόγο για «παραβίαση ασφαλείας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες» έδωσε η Google με ανάρτησή της στο X.

Η εταιρεία διαψεύδει πως διέρρευσαν 183 εκατ. κωδικοί από το Gmail, αναφερόμενη σε σχετικά δημοσιεύματα ως «ψευδή», τονίζοντας πως «το Gmail έχει ισχυρά συστήματα και οι χρήστες του παραμένουν ασφαλείς και προστατευμένοι».

«Οι αναφορές για «παραβίαση ασφαλείας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες» είναι ψευδείς. Τα συστήματα του Gmail είναι ισχυρά και οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι», εγραψε χαρακτηριστικά στο X η εταιρεία.

Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. ?? — News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ημέρες οι χρήστες του Gmail κλήθηκαν να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους μετά την αποκάλυψη για 183 εκατομμύρια κωδικούς πρόσβασης που υποκλάπηκαν από κυβερνοεγκληματίες, ύστερα από σχετικά δημοσιεύματα. Τον Απρίλιο του 2025 έγινε γνωστή η διαρροή συνολικά 183 εκατομμυρίων λογαριασμών και κωδικών πρόσβασης, σύμφωνα με τον Τρόι Χαντ, υπεύθυνο της βάσης δεδομένων Have I Been Pwned (HIBP).