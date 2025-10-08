SoftBank: Εξαγορά της μονάδας ρομποτικής της ABB έναντι 5,4 δισ. δολάρια

Η SoftBank Group ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να εξαγοράσει τη μονάδα ρομποτικής της ελβετικής εταιρείας μηχανικής ABB έναντι 5,4 δισ. δολάρια, σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τις προθέσεις του δισεκατομμυριούχου Masayoshi Son για αυξανόμενες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και την παγκόσμια τάση κατασκευής data centers.

Η ιαπωνική επενδυτική εταιρεία συμφώνησε να εξαγοράσει μια επιχείρηση με περισσότερους από 7.000 υπαλλήλους, η οποία προμηθεύει βιομηχανικά όπλα και ρομπότ σε κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένης της BMW AG. Ο ελβετικός όμιλος ABB — ο οποίος αρχικά είχε ως στόχο την απόσχιση της μονάδας — θα επικεντρωθεί σε πιο κερδοφόρους τομείς, όπως η ηλεκτροδότηση, η οποία επίσης γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, καθώς εταιρείες όπως η OpenAI και η Meta Platforms Inc. ξοδεύουν τρισεκατομμύρια σε κέντρα δεδομένων.

Η ABB είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι σχεδίαζε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία για τον τομέα της ρομποτικής το 2026. Αυτή ήταν μια από τις πρώτες σημαντικές στρατηγικές κινήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου Morten Wierod, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο Son, διευθύνων σύμβουλος της SoftBank, στοχεύει στην κατασκευή κέντρων δεδομένων σε όλες τις ΗΠΑ σε συνεργασία με την OpenAI και την Oracle για την πρωτοβουλία Stargate. Η SoftBank διερευνά επίσης τη σκοπιμότητα ενός μεγάλου βιομηχανικού κέντρου παραγωγής στις ΗΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει γραμμές παραγωγής για βιομηχανικά ρομπότ που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Ο Son έχει επιδιώξει να τοποθετήσει τη SoftBank στο επίκεντρο της πιθανής έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης μέσω επενδύσεων και εξαγορών σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας. Η SoftBank κατέχει, για παράδειγμα, την εταιρεία σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών Arm και έχει σημαντικό μερίδιο στην OpenAI.

Η SoftBank έχει ήδη πραγματοποιήσει ορισμένες επενδύσεις στον τομέα της ρομποτικής, μεταξύ των οποίων οι AutoStore Holdings και Agile Robots.

Ο ιαπωνικός όμιλος δεν εστιάζει για πρώτη φορά στον τομέα της ρομποτικής. Το 2012, η SoftBank απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο σε μια γαλλική εταιρεία που ονομάζεται Aldebaran. Δύο χρόνια αργότερα, οι δύο εταιρείες λάνσαραν ένα ανθρωποειδές ρομπότ που ονομάζεται Pepper — ένα στοίχημα που τελικά απέτυχε, αλλά η ρομποτική έχει πλέον επανεμφανιστεί ως βασικός στόχος για τον ιαπωνικό γίγαντα.