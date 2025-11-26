Το 5 επί 5 του Ανδρέα Σιάμισιη

Με 5Χ5 κινήσεις επισπεύδει η διοίκηση της HelleniQ Energy, επιδιώκοντας να αναβαθμίσει τόσο το επιχειρηματικό όσο το επενδυτικό προφίλ του ομίλου.



Σε διάστημα δύο εβδομάδων ο Ανδρέας Σιάμισιης υπέγραψε την συμφωνία με την Exxon/Mobil για το Block 2 (στο Ιόνιο Πέλαγος), και είναι θέμα ημερών η έγκριση της σύμβασης με τη Chevron, παρουσίασε την Enerwave (το νέο όνομα της Elpedison), έκλεισε όλες τις εκκρεμότητες με την κυβέρνηση των Σκοπίων και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, μέσα στο 2025, έπειτα από 12 χρόνια αδράνειας.

Ανακοίνωσε ένα εντυπωσιακό σετ οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου 3μηνου, θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη κερδών ( πριν αφαιρεθούν οι τόκοι, οι φόροι, οι αποσβέσεις και οι απομειώσεις/τα γνωστά ως ebitda) άνω του ενός δισ. και το 2025,- για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά- με τον διευθύνοντα σύμβουλο να παρουσιάζει, αρχή της εβδομάδος, την νέα εταιρεία HelleniQ Petroleum Trading με έδρα την Γενεύη.



Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως εάν συνεχιστεί η μεγέθυνση του ομίλου και συντρέξουν επενδυτικοί λόγοι, θα μπορούσε η κυβέρνηση να επαναφέρει μέσα στο 2026, το ενδεχόμενο μίας δεύτερης διάθεσης μειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου.