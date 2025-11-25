"Ναυμαχία" Προκοπίου vs Ηλιόπουλου στο Λαύριο

Γνωστό πως το Υπερταμείο επρόκειτο να ανοίξει τις προσφορές 21 Οκτωβρίου, ώστε τέλη του ιδίου μηνός να έχει ανακοινωθεί ο τελικός πλειοδότης.



Ωστόσο, οι προσφυγές της Κοινοπραξίας OLYMPIC MARINE S.A. – CRUISE TERMINAL INVESTMENT LIMITED SARL (Όμιλος Γιώργου Προκοπίου και MSC Cruises) και της εταιρείας JET PLAN SHIPPING CO LTD (Μάριος Ηλιόπουλος) στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) έβαλαν προσωρινά «φρένο» στη συνέχιση της διαδικασίας, οδηγώντας σε καθυστέρηση την τελική έκβαση του διαγωνισμού.



Οχι για πολύ, σύμφωνα με πηγή του Υπερταμείου, καθώς διαθέτει ήδη αρκετή εμπειρία από ανάλογους διαγωνισμούς και εκτιμάται ότι από τις προσφυγές δεν προκύπτουν ουσιαστικά ζητήματα και θα καταπέσουν. Για αυτό και θεωρείται πιθανό το ενδεχόμενο να εκδοθεί απόφαση ακόμη και πριν τις εορτές των Χριστουγέννων.



Ο Γιώργος Προκοπίου διεκδικεί τον ΟΛΛ μέσω της κοινοπραξίας Olympic Marine- Cruise Terminal Investment Ltd με τον έτερο συμμετέχοντα-μέλος του ομίλου Mediterranean Shipping Company Cruises να φέρεται διατεθειμένος να επενδύσει 100 εκατ. για την αναβάθμιση του λιμένα (και της όμορης περιοχής). Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο ( Διεύθυνσης Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC), Pierfrancesco Vago, η MSC εξυπηρετεί 22 νησιωτικούς προορισμούς, μεταφέρει πάνω από 1 εκατ. επιβάτες και λειτουργεί οκτώ πλοία στη χώρα μας.



Η Olympic Marine συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, διαχειρίζεται ήδη το λιμάνι του Λαυρίου και συνεργάζεται με τη MSC Cruises, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας.



Η JET PLAN SHIPPING CO LTD: Σχήμα συμφερόντων του εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου, το οποίο συμμετείχε και στην προηγούμενη φάση με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., που αποχώρησε στην τελική φάση του διαγωνισμού.

Οι άλλοι τρεις διεκδικητές είναι: Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – CELESTYAL. Η CELESTYAL προστέθηκε στην τελική φάση.



ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD: Ισραηλινός όμιλος με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση λιμένων, ο οποίος διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, το λιμάνι του κόλπου της Χάιφα.



Κοινοπραξία ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. (κατασκευαστική συμφερόντων της οικογένειας Παπαϊωάννου) – BEAUFORT SEA SHIPPING CORPORATION και NEWSPHONE HELLAS S.A.: Και αυτή η κοινοπραξία σχηματίστηκε σε αυτή τη φάση. Η Beaufort Sea Shipping Corporation είναι ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα τη Μασσαλία, ενώ η Newsphone Hellas ανήκει στον όμιλο Newsphone/ακτοπλοϊκή Levante.



Το λιμάνι του Λαυρίου είναι το τρίτο μεγαλύτερο της Αττικής και λόγω της στρατηγικής του θέσης, κοντά σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τα λιμάνια Πειραιά και Ραφήνας, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη. Διαθέτει ήδη υποδομές για κρουαζιέρες και σκαφών αναψυχής.