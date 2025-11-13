Ποιοι ωφελούνται από την "έξοδο" της Metlen από τον MSCI Standard Greece

Κυρίως οι τραπεζικές μετοχές θα ευνοηθούν από την αποχώρηση της Metlen Energy & Metals, καθώς ο αριθμός που αποτελούν το "καλάθι" του MSCI μειώνεται στις οκτώ.



Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι σταθμίσεις (βαρύτητας συμμετοχής στον δείκτη) εξέλιξη που θα αποφέρει περισσότερες εισροές -σύμφωνα με τα tracking records των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων-.



Πως είχαν οι σταθμίσεις των οκτώ μετοχών/συμμετοχών του δείκτη, τον Οκτώβριο: Εθνική με 21,73%, Eurobank με 16,47%, Πειραιώς με 14,95%, Alpha Bank στο 14,67%, Metlen Ενεργυ & Metals στο 8,65% και ΟΠΑΠ με 6,52%, Jumbo με 6,25%, ΔΕΗ με 5,47% και με 5,28% η στάθμιση για τη μετοχή του ΟΤΕ.



Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ, από την συνεδρίαση της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, με εύλογο το ενδιαφέρον πως θα σταθμίσουν οι διαχειριστές (κυρίως ) των track funds, τα νέα δεδομένα.

Υποθέτει κάποιος ότι και τα passive funds θα προχωρήσουν σε εισροές με βάση την αναλογικότητα.