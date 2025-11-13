Ποιοι ωφελούνται από την "έξοδο" της Metlen από τον MSCI Standard Greece
Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ, από την συνεδρίαση της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου
Κυρίως οι τραπεζικές μετοχές θα ευνοηθούν από την αποχώρηση της Metlen Energy & Metals, καθώς ο αριθμός που αποτελούν το "καλάθι" του MSCI μειώνεται στις οκτώ.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι σταθμίσεις (βαρύτητας συμμετοχής στον δείκτη) εξέλιξη που θα αποφέρει περισσότερες εισροές -σύμφωνα με τα tracking records των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων-.
Πως είχαν οι σταθμίσεις των οκτώ μετοχών/συμμετοχών του δείκτη, τον Οκτώβριο: Εθνική με 21,73%, Eurobank με 16,47%, Πειραιώς με 14,95%, Alpha Bank στο 14,67%, Metlen Ενεργυ & Metals στο 8,65% και ΟΠΑΠ με 6,52%, Jumbo με 6,25%, ΔΕΗ με 5,47% και με 5,28% η στάθμιση για τη μετοχή του ΟΤΕ.
Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ, από την συνεδρίαση της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, με εύλογο το ενδιαφέρον πως θα σταθμίσουν οι διαχειριστές (κυρίως ) των track funds, τα νέα δεδομένα.
Υποθέτει κάποιος ότι και τα passive funds θα προχωρήσουν σε εισροές με βάση την αναλογικότητα.