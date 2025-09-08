Για να δούμε τι θα δούνε/βρούνε...

Μαθαίνω ότι, μέσα στην εβδομάδα θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η Ομάδα Εργασίας, που συμφωνήθηκε να συσταθεί κατά την πρόσφατη συνάντηση υπουργών, τραπεζιτών, επικεφαλής εταιρειών διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.



Κύριο αντικείμενο της Ομάδας να προτείνει λύσεις για δικαστικές διαδικασίες που αφορούν πλειστηριασμούς, δάνεια νόμου Κατσέλη, εκκαθάριση μη εξυπηρετούμενων δανείων/ανοιγμάτων και άλλων παρεμφερών ζητημάτων.

Την ώρα που talk of the town είναι πληροφορίες για συγκεκριμένες χαριστικού χαρακτήρα μεταβιβάσεις ακινήτων, αλλαγής ιδιοκτησιών σε πολύ χαμηλές τιμές, ειδικού τύπου συναλλαγές κ.α.

Και για αυτόν, τον επιπλέον λόγο, καλό θα ήταν η εν λόγω Ομάδα Εργασίας να είναι εξωστρεφής ως προς την πληροφόρηση/ενημέρωση, όταν θα έρθει η ώρα των εύλογων ερωτήσεων από τον Τύπο.