Επιπλέον φόροι 10,7 δισ. έως το 2029 για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Αγκομαχώντας η ανάπτυξη

Την επόμενη τετραετία νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη πληρώνοντας επιπλέον φόρους κατά 10,7 δισ. ευρώ παρά το «πακέτο» με τα μέτρα ελάφρυνσης.

Σύμφωνα με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029, τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, για το 2025 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 77 δισ. ευρώ και προβλέπεται σταδιακά να ενισχυθούν, φθάνοντας στα 83 δισ. ευρώ το 2029.

Ο πολυετής προϋπολογισμός προβλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη με καθίζηση των επενδύσεων

Οι εισπράξεις από φόρους αναμένεται να αυξηθούν από τα 71,15 δισ. ευρώ που θα διαμορφωθούν το 2025, σε 73,65 δισ. ευρώ το 2026, σε 75,46 δισ. το 2027, σε 78,88 το 2028 και σε 81,88 δισ. ευρώ, το 2029.

Αναλυτικότερα, οι φόροι για την επόμενη τετραετία είναι οι εξής:

1. Φόρος εισοδήματος: Τα έσοδα εκτοξεύονται από τα 26,8 δισ. ευρώ το 2025 στα 32,7 δισ. ευρώ το 2029. Για τα φυσικά πρόσωπα, ο φόρος ανεβαίνει από 15,889 δισ. στα 18,599 δισ. ευρώ, αύξηση 17%. Για τα νομικά πρόσωπα, η αύξηση είναι ακόμη ισχυρότερη – από 7,9 δισ. το 2025 σε 11,2 δισ. το 2029, άνοδος 41,7%, λόγω της υψηλής κερδοφορίας των εταιρειών.

2. ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης: Οι εισπράξεις από ΦΠΑ και ΕΦΚ παραμένουν η «ραχοκοκαλιά» των εσόδων. Από τα 39,214 δισ. το 2025 ανεβαίνουν στα 43,6 δισ. ευρώ το 2029. Ο ΦΠΑ ενισχύεται κατά περίπου 4 δισ. ευρώ, από 27,625 δισ. σε 31,4 δισ. ευρώ. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης κινούνται σταθερά μεταξύ 7,4 – 7,6 δισ. ετησίως.

3. Φόροι ακινήτων: Για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπονται μικρές μειώσεις των εισπράξεων του κράτους και αντίστοιχα μικρές μειώσεις της επιβάρυνσης ειδικά σε χωριά. Οι εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ από τα 2,41 δισ. ευρώ, φέτος, θα μειωθούν σε 2,33 δις. ευρώ το 2026, σε 2,29 δις. ευρώ το 2027, σε 2,28 δισ. το 2028 και σε 2,27 δισ. ευρώ, το 2029.

Και αυτό παρά τις νέες παρεμβάσεις με τις μειώσεις συντελεστών στη φορολογική κλίμακα, το αποτέλεσμα των οποίων θα φανεί στις τσέπες των φορολογουμένων τον ερχόμενο Ιανουάριο με τη μειωμένη παρακράτησης φόρου από την Εφορία. Στους ελεύθερους επαγγελματίες θα φανούν από την άνοιξη του 2027, με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει από το 2026 προβλέπει:

*Μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται:

από 22% σε 20% για εισόδημα μεταξύ 10.000 - 20.000 ευρώ,

από 28% σε 26% για εισόδημα μεταξύ 20.000 - 30.000 ευρώ και

από 36% σε 34% για εισόδημα μεταξύ 30.000 - 40.000 ευρώ,

* Εισαγωγή νέου συντελεστή 39% για εισοδήματα μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ

Ο συντελεστής για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα και

9% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

Όσον αφορά στους πολύτεκνους, προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση των συντελεστών και ειδικότερα, για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται.

Στο μέτωπο της οικονομίας ο πολυετής προϋπολογισμός προβλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη με καθίζηση των επενδύσεων, πτώση της ανεργίας και του δημοσίου χρέους αλλά επιμονή της ακρίβειας.

Ιδιαιτέρως ανησυχητική αναμένεται να είναι η πορεία των επενδύσεων, οι οποίες (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) θα «πέσουν» από το 4,1% το 2027, μόλις στο 0,9% το 2028 και στο 0,8% το 2029!

Κάμψη θα σημειώσει και η ιδιωτική κατανάλωση, από 1,9% το 2025, σε 1,7% το 2026, 1,6% το 2027, 1,4% το 2028 και 1,2% το 2029. Ωστόσο ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα της δημόσιας κατανάλωσης καθώς από 1,4% φέτος, βυθίζεται στο 0,7% το 2026, -1,1% το 2027 και μηδενίζεται το 2028 και το 2029.

Σε αυτό το σκηνικό, ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αποτελεί μόνιμη απειλή για την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, με ρυθμούς γύρω στο 2,2%-2,6% καθ’ όλη την περίοδο, ενώ η ανεργία θα παρουσιάσει αργή μείωση, από 9,1% φέτος στο 7,9% το 2029.