Προϋπολογισμός 2026: Ελαφρύνσεις 1,76 δισ. …αλλά και επιπλέον φόροι 2,65 δισ. ευρώ

Παρά τις φοροαπαλλαγές του 2026, το ελληνικό δημόσιο… θα έχει περισσότερα έσοδα από φόρους το 2025!

Τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κράτους προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,649 δισ. ευρώ ή 3,7% έναντι του 2025, καθώς αναμένεται να φτάσουν στο ύψος των 73,527 δισ. ευρώ.

Tο προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπει πρόσθετα φορολογικά έσοδα 2,649 δισ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από τη μεγέθυνση της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης, της κατανάλωσης, τις ανατιμήσεις στην αγορά, αλλά και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής,

Κύριες πηγές αύξησης να είναι ο ΦΠΑ με επιπλέον 1,6 δισ. ευρώ και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με 859 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, απώλειες εσόδων θα έχει το Δημόσιο από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω των χαμηλότερων συντελεστών στη φορολογική κλίμακα που ευνοούν τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, καθώς και από τον ΕΝΦΙΑ, μετά το κούρεμα του «λογαριασμού» κατά 50% για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

«Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων στην φορολογική κλίμακα», σημειώνει το προσχέδιο.

Οι περιορισμένες για τα δημόσια έσοδα απώλειες– παρά τα μέτρα των 1,7 δισ. ευρώ- εξηγούνται από το γεγονός ότι η αύξηση των εισοδημάτων λόγω των αλλαγών στη φορολογική κλίμακα, οδηγούν σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, και κατά συνέπεια σε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές.

Στην αύξηση των φορολογικών εσόδων συμβάλει επίσης η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, καθώς και η τεκμαρτή φορολόγηση περίπου 400.000 αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι θα δουν τα οφέλη το 2027. Μάλιστα το 2026 θα φορολογηθούν για υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα, καθώς αυτό θα υπολογιστεί με τον αυξημένο κατώτατο μισθό των 880 ευρώ μηνιαίως.

Ειδικότερα με βάση τις προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού: