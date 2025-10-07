Προϋπολογισμός 2026: Ελαφρύνσεις 1,76 δισ. …αλλά και επιπλέον φόροι 2,65 δισ. ευρώ
Οι φόροι μειώνονται τα έσοδα αυξάνονται
Παρά τις φοροαπαλλαγές του 2026, το ελληνικό δημόσιο… θα έχει περισσότερα έσοδα από φόρους το 2025!
Τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κράτους προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,649 δισ. ευρώ ή 3,7% έναντι του 2025, καθώς αναμένεται να φτάσουν στο ύψος των 73,527 δισ. ευρώ.
Tο προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπει πρόσθετα φορολογικά έσοδα 2,649 δισ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από τη μεγέθυνση της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης, της κατανάλωσης, τις ανατιμήσεις στην αγορά, αλλά και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής,
Κύριες πηγές αύξησης να είναι ο ΦΠΑ με επιπλέον 1,6 δισ. ευρώ και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με 859 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, απώλειες εσόδων θα έχει το Δημόσιο από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω των χαμηλότερων συντελεστών στη φορολογική κλίμακα που ευνοούν τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, καθώς και από τον ΕΝΦΙΑ, μετά το κούρεμα του «λογαριασμού» κατά 50% για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.
«Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων στην φορολογική κλίμακα», σημειώνει το προσχέδιο.
Οι περιορισμένες για τα δημόσια έσοδα απώλειες– παρά τα μέτρα των 1,7 δισ. ευρώ- εξηγούνται από το γεγονός ότι η αύξηση των εισοδημάτων λόγω των αλλαγών στη φορολογική κλίμακα, οδηγούν σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, και κατά συνέπεια σε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές.
Στην αύξηση των φορολογικών εσόδων συμβάλει επίσης η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, καθώς και η τεκμαρτή φορολόγηση περίπου 400.000 αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι θα δουν τα οφέλη το 2027. Μάλιστα το 2026 θα φορολογηθούν για υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα, καθώς αυτό θα υπολογιστεί με τον αυξημένο κατώτατο μισθό των 880 ευρώ μηνιαίως.
Ειδικότερα με βάση τις προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού:
- Το 2026 τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών θα ανέλθουν στο ποσό των 40,818 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,747 δισ. ευρώ ή 4,5% έναντι του 2025 με τα έσοδα από ΦΠΑ να διαμορφώνονται στο ποσό των 29,508 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,599 δισ. ευρώ έναντι του 2025. Οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) θα ανέλθουν σε 7,447 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.
- Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος θα διαμορφωθούν σε 26,710 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του 2025. Ειδικότερα ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων στην φορολογική κλίμακα. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το 2026.
- Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας θα ανέλθουν στο ποσό των 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και κατάργησή του το έτος 2027).
- Από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 427 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.
- Τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής θα διαμορφωθούν στα 659 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ, από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.
- Οι φόροι κεφαλαίου θα ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, στο ίδιο ύψος με αυτό του 2025 και τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους σε 2,334 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.
- Από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπονται έσοδα ύψους 1,097 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.
- Τα έσοδα από τις πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 55 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.
- Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 7,955 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 361 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.