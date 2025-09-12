ΥΠΕΘΟ: 83 φόρους μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 ως σήμερα - Αναλυτικά η λίστα
Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία.
Με τους νέους φόρους που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει από την αρχή της θητείας της το 2019 συνολικά σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται:
- Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.
- Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.
- Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).
- Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.
- Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.
- Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.
- Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.
- Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.
Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Αναμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.
Οι 83 μειώσεις φόρων και εισφορών από το 2019
Οι 25 μειώσεις έμμεσων φόρων
12/09/2025 12:17