Μαραθώνιος υποχρεώσεων έως 31 Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να πληρωθεί πριν μπει το 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του 2025 έχει ξεκινήσει, με εκατομμύρια φορολογούμενους να βρίσκονται μπροστά σε έναν πυκνό μαραθώνιο φορολογικών και διοικητικών υποχρεώσεων που πρέπει να τακτοποιηθούν μέσα σε λίγες ημέρες.

Από τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος έως τις διορθώσεις για αναδρομικά και την κάλυψη τεκμηρίων, κάθε εκκρεμότητα που μένει ανοιχτή τον Δεκέμβριο μεταφράζεται σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και πρόσθετες επιβαρύνσεις το 2026. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες δικαιούχοι της επιστροφής ενός ενοικίου είτε δεν πληρώθηκαν είτε είδαν μειωμένα ποσά λόγω λαθών στις δηλώσεις τους. Η ΑΑΔΕ δίνει παράθυρο διορθώσεων χωρίς πρόστιμο, με όσους κινηθούν άμεσα να πληρώνονται πριν την αλλαγή του χρόνου.

Λίγες ημέρες προθεσμία έχουν και όσοι απέκτησαν φέτος περιουσιακά στοιχεία και κινδυνεύουν από τεκμήρια, προκειμένου να υποβάλουν δηλώσεις γονικών παροχών μέσω myProperty. Στο ίδιο «πακέτο» εκκρεμοτήτων περιλαμβάνονται οι δηλώσεις αποβιωσάντων, η ακινησία οχημάτων, τα τέλη κυκλοφορίας και οι δόσεις ρυθμίσεων.

Οι βασικές εκκρεμότητες έως το τέλος του έτους

Τροποποιητική δήλωση για επιστροφή ενοικίου:

Χιλιάδες δικαιούχοι που δεν έλαβαν την επιστροφή ενός ενοικίου ή πληρώθηκαν μικρότερο ποσό έχουν δεύτερη ευκαιρία χωρίς πρόστιμο. Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της πραγματικής δαπάνης του 2024 (κωδικοί 811-822) και διασταυρώνεται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Σε πολλές περιπτώσεις είχε δηλωθεί το μηνιαίο ενοίκιο ως ετήσιο, μειώνοντας αυτόματα το ποσό. Τροποποιητικές έως 12 Δεκεμβρίου πληρώνονται μέσα στον μήνα, ενώ δηλώσεις έως 30 Δεκεμβρίου εκκαθαρίζονται έως 15 Ιανουαρίου 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δηλωμένο IBAN.

Δήλωση για αναδρομικά:

Όσοι εισέπραξαν αναδρομικές αποδοχές το 2024 από μισθούς, συντάξεις ή άλλες πηγές πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε έτος στο οποίο ανάγονται τα ποσά. Η διαδικασία γίνεται μέσω myAADE, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό και ο φόρος εξοφλείται εφάπαξ έως το τέλος Ιανουαρίου 2026.

Κάλυψη τεκμηρίων:

Φορολογούμενοι που αγόρασαν ακίνητα ή απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία μέσα στο 2025 μπορούν να καλύψουν τεκμαρτές διαφορές με γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών. Οι σχετικές δηλώσεις στο myProperty πρέπει να υποβληθούν έως 31 Δεκεμβρίου.

Δηλώσεις αποβιωσάντων:

Οι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν το 2024 οφείλουν έως το τέλος του μήνα να υποβάλουν δήλωση εισοδήματος του αποβιώσαντος. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική, εφόσον έχει ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με τα στοιχεία θανάτου και κληρονόμων.

Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού:

Όσοι μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό το προηγούμενο έτος πρέπει να υποβάλουν δήλωση έως 31 Δεκεμβρίου, διαφορετικά θεωρείται ότι διατηρούν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα.

Ακινησία οχημάτων (myCar):

Ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους το 2026 μπορούν να θέσουν ψηφιακά ακινησία έως 31 Δεκεμβρίου, καταθέτοντας τις πινακίδες χωρίς επίσκεψη στην εφορία.

10η δόση ΕΝΦΙΑ:

Η δόση Δεκεμβρίου πρέπει να πληρωθεί εμπρόθεσμα για να αποφευχθούν τόκοι. Η τελευταία δόση καταβάλλεται τον Ιανουάριο.

6η δόση φόρου εισοδήματος:

Η έκτη δόση του εκκαθαριστικού λήγει στο τέλος του μήνα. Η καθυστέρηση μπορεί να επιφέρει προσαυξήσεις και να δημιουργήσει προβλήματα σε ενεργές ρυθμίσεις.

Τέλη κυκλοφορίας 2026:

Η προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, με αυστηρά πρόστιμα: +25% έως 31 Ιανουαρίου, +50% μέσα στον Φεβρουάριο και +100% από 1η Μαρτίου. Το πρόστιμο επιβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση μερικής πληρωμής.

Δόσεις ρυθμίσεων:

Όλες οι ενεργές ρυθμίσεις απαιτούν την έγκαιρη πληρωμή της δόσης Δεκεμβρίου. Η απώλεια ρύθμισης οδηγεί σε άμεση ληξιπρόθεσμη οφειλή και πλήρη επιβάρυνση.

Ο Δεκέμβριος αποδεικνύεται καθοριστικός, καθώς λίγες ημέρες αμέλειας μπορεί να μετατραπούν σε σημαντικό κόστος για τη νέα χρονιά.