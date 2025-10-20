Συνάντηση Πιερρακάκη – Μπουζνά: Η Euronext ιδρύει Κέντρο Τεχνολογίας στην Αθήνα

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε τη συνάντησή του με τον CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά

Tη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, γνωστοποίησε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πρωτοβουλία, όπως υπογράμμισε, αποτελεί αναγνώριση της προόδου της χώρας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ταυτόχρονα επένδυση στο ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας τον ρόλο της Αθήνας ως κόμβου καινοτομίας και τεχνολογίας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει κάθε ενέργεια που ενδυναμώνει την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις, προσφέροντας πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια, ρευστότητα και τεχνογνωσία.

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση ο υπουργός αναφέρει:

Υποδέχτηκα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον CEO της Euronext Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος με ενημέρωσε για την πρόθεση δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, και που παράλληλα συνιστά επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας.

Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας.