Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο – Νέο διψήφιο άλμα σε ρεύμα και ενοίκια

Στο 3,1% ανέβηκε τον Ιούλιο ο πληθωρισμός, έναντι 2,8% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ετήσια αύξηση 2,8% στα προϊόντα διατροφής και μη αλκοολούχων, με ανατιμήσεις 19,3% στα φρούτα, 16,8% στον καφέ, αλλά και πτώση 27,1% στο ελαιόλαδο. Περαιτέρω αυξήσεις 18,4% καταγράφηκαν στο ρεύμα και 11,3% στα ενοίκια. Σημαντική αύξηση 8,4% σημειώθηκε στην κατηγορία της ένδυσης και της υπόδησης, αλλά και +6,2% στην ομάδα των ξενοδοχείων-καφέ-εστιατορίων.

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι μείωσης 0,7%, που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ετήσιες και μέσες ετήσιες μεταβολές (%) ΔΤΚ

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024 με το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2022 – Ιουλίου 2023.

Μηνιαίες μεταβολές των τιμών

Κυριότερες μεταβολές τιμών από τη σύγκριση δεικτών Ιουλίου 2025 με Ιούνιο 2025 και επιπτώσεις τους στον Γενικό ΔΤΚ

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,4% τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

21,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.

1,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.

0,5% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών.

0,9% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων και μείωσης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

0,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μοσχάρι, πουλερικά, νωπά ψάρια, ελαιόλαδο, νωπά λαχανικά, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, γαλακτοκομικά και αυγά.

1,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο.

1,8% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

0,7% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείακαφενεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

Ετήσιες μεταβολές των τιμών

Κυριότερες μεταβολές τιμών από τη σύγκριση δεικτών Ιουλίου 2025 με Ιούλιο 2024 και επιπτώσεις τους στον Γενικό ΔΤΚ

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 3,1% τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2024, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

2,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, ζάχαρη-σοκολάτεςγλυκά-παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο.

1,8% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

8,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

6,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

2,0% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικέςοδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

2,1% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.

0,8% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής-άνθηκατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, διαρκή αγαθά αναψυχής.

2,6% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά: