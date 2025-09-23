Optima bank : Η συγχώνευση Intralot - Bally’s αλλάζει τα δεδομένα

Στις 2 Ιουλίου 2025, η Intralοt ανακοίνωσε συμφωνία βάσει της οποίας θα αποκτήσει την Bally’s International Interactive μέσω συναλλαγής μετρητών και μετοχών, που αποτιμά τη δεύτερη σε επιχειρηματική αξία (enterprice value) €2,7 δισ. θυμίζει η Optima Bank σε ανάλυσή της για το ντιλ.

Το αντίτιμο για την εξαγορά της International Interactive Business θα αποτελείται από συνδυασμό μετρητών και μετοχών.

Πιο αναλυτικά:

a) το αντίτιμο προς την Bally’s θα περιλαμβάνει €1,53 δισ. σε μετρητά, και

b) συνεισφορά 873.707.073 νέων μετοχών συνολικής αξίας €1,136 δισ. (σε υπονοούμενη αξία €1,30/μετοχή).

Για την υποστήριξη του ποσού των €1,53 δισ. σε μετρητά προς την Bally’s και την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της, η Intralοt έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις από ξένες επενδυτικές τράπεζες για χρηματοδότηση χρέους έως €1,6 δισ. και αναμένει να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €400 εκατ.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία αναμένεται στο 4ο τρίμηνο 2025, η Intralοt εκτιμάται ότι θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Bally’s, που σήμερα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intralοt, αναμένεται να καταστεί ο βασικός μέτοχος της Intralοt ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, αποκτώντας σημαντικό ποσοστό συμμετοχής. Ο ιδρυτής της Intralot, Σωκράτης Κόκκαλης, θα διατηρήσει επίσης σημαντική συμμετοχή στην εταιρεία.

Σχετικά με την Bally’s

Η Bally’s Interactive αποτελεί θυγατρική της Bally’s Corporation, κορυφαίου διεθνούς φορέα διαδραστικού gaming με επίκεντρο την Ευρώπη, η οποία κατέχει επίσης σημαντική συμμετοχή στην Intralοt S.A. (~34,5%).

Το 2024, η Bally’s Interactive κατέγραψε:

€709 εκατ. έσοδα,

€283 εκατ. EBITDA,

καθαρά κέρδη περίπου €200 εκατ., και

λειτουργικές ταμειακές ροές €280 εκατ..

Η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων (99%) αφορά iGaming και προέρχεται κατά 94% από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνδυασμένος Όμιλος

Με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων δώδεκα μηνών (Ιούλιος 2024 – Ιούνιος 2025) σε pro-forma επίπεδο, οι δύο οντότητες σε συνδυασμό παράγουν:

Έσοδα €1.096 εκατ. (η IntralotΙΝΛΟΤ +0,47% μεμονωμένα το 2024 παρήγαγε €376 εκατ.),

EBITDA €436 εκατ. χωρίς συνέργειες (εκ των οποίων €132 εκατ. της Intralοt),

(εκ των οποίων €132 εκατ. της Intralοt), EBITDA €478 εκατ. συμπεριλαμβανομένων συνεργειών,

Καθαρά Κέρδη περίπου €180 εκατ. (pro-forma, με συνέργειες), ενώ τα καθαρά κέρδη της Intralοt το 2024 ήταν μόλις €5 εκατ.

Η κέρδη ανά μετοχή (EPS) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €0,10/μετοχή μετά τη συγχώνευση, παρά τη διάχυση (dilution) περίπου 68% για τους υφιστάμενους μετόχους σε περίπτωση που δεν συμμετάσχουν στην ΑΜΚ (από €0,08/μετοχή το 2024).

Αποτίμηση

Η Intralοt διαπραγματεύτηκε με ιστορικό P/E για το 2024 ~120x και EV/EBITDA 8,0x, σημαντικά υψηλότερα από τους συγκρίσιμους ομίλους (συγκρίσιμο P/E για το 2025e: 14,8x, EV/EBITDA: 8,2x).

Ο συνδυασμένος όμιλος Intralot–Bally’s σε pro-forma βάση FY24, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, διαπραγματεύεται με P/E 11,8x και περίπου EV/EBITDA 7,9x, καταλήγει η Optima Bank.

Βασικές σκέψεις