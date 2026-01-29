Νέο «Ανακαινίζω»: Πώς θα πάρετε εως 36.000 ευρώ επιδότηση για ολική ανακαίνιση του σπιτιού σας

Μέσα στον Μάιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», μια από τις πλέον φιλόδοξες παρεμβάσεις στεγαστικής πολιτικής των τελευταίων ετών, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, την αξιοποίηση του γηρασμένου οικιστικού αποθέματος και τη στήριξη ιδιοκτητών που αδυνατούν να προχωρήσουν σε ουσιαστικές ανακαινίσεις.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, οι διαβουλεύσεις με τις Βρυξέλλες έχουν ολοκληρωθεί και, με το κλείσιμο του κύκλου του «Εξοικονομώ», ανοίγει ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρηματοδοτεί όχι μόνο ενεργειακές παρεμβάσεις αλλά πλήρη, ολιστική ανακαίνιση κατοικιών.

Από την ενεργειακή αναβάθμιση στη συνολική ανακαίνιση

Το νέο «Ανακαινίζω» διαφοροποιείται ριζικά από τα έως σήμερα προγράμματα, καθώς δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ενεργειακή απόδοση, αλλά καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών αναγκών μιας παλαιάς κατοικίας.

Το πρόγραμμα αφορά ανοιχτά και κλειστά ακίνητα σε όλη τη χώρα και δομείται σε δύο υποχρεωτικά σκέλη, τα οποία πρέπει να συνδυάζονται στην ίδια αίτηση.

Το πρώτο σκέλος αφορά τη γενική και λειτουργική ανακαίνιση, περιλαμβάνοντας παρεμβάσεις όπως ενίσχυση στατικότητας, αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποκατάσταση τοιχοποιίας, αλλαγή δαπέδων, πλήρη ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας, βαψίματα και εργασίες αποκατάστασης φθορών.

Το δεύτερο σκέλος αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, με πιο ήπια κριτήρια σε σχέση με τα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ», χωρίς υψηλές τεχνικές απαιτήσεις και με στόχο την πρακτική βελτίωση της ενεργειακής εικόνας των κατοικιών.

Η ανακαίνιση θα πρέπει να απορροφά 60% έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις 20% έως 40%, με υποχρέωση αναβάθμισης του ακινήτου κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κλάση. Προβλέπεται έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν και μετά τις εργασίες.

Τι χρηματοδοτείται στο ενεργειακό σκέλος

Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης, επιλέξιμες θεωρούνται παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά, η εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή άλλου συστήματος ΑΠΕ για ζεστό νερό χρήσης, η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με αντλίες θερμότητας ή λέβητες βιομάζας, καθώς και στοχευμένες εργασίες θερμομόνωσης σε ταράτσες και δώματα.

Από το σύνολο των παρεμβάσεων θα πρέπει να υλοποιούνται τουλάχιστον τρεις, εκ των οποίων οι δύο υποχρεωτικά χαμηλής τεχνικής δυσκολίας, ώστε να αποφεύγονται υπερβάσεις κόστους και χρονοβόρες εργασίες.

Προϋπολογισμός έως 500 εκατ. ευρώ και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ, με στόχο να ανακαινιστούν 15.000 έως 20.000 κατοικίες, κυρίως διαμερίσματα των δεκαετιών του ’80 και του ’90 που σήμερα παραμένουν εκτός αγοράς.

Επιλέξιμα είναι ακίνητα με οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990, νόμιμα υφιστάμενα, επιφάνειας έως 120 τ.μ.

Η μέγιστη επιχορήγηση φτάνει τα 36.000 ευρώ, υπολογιζόμενη με ανώτατο όριο 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, χωρίς δυνατότητα κάλυψης υπερβάλλουσας δαπάνης.

Το βασικό ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 80%, με προσαύξηση 5% για νησιωτικές και ορεινές περιοχές και επιπλέον 5% για τρίτεκνους, πολύτεκνους και νοικοκυριά ΑμεΑ. Οι προσαυξήσεις είναι σωρευτικές, με αποτέλεσμα το ποσοστό ενίσχυσης να μπορεί να φτάσει έως και 90%.

Χωρίς ηλικιακά όρια και χωρίς περιορισμό ακινήτων

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, δεν τίθεται ηλικιακό όριο για τον αιτούντα, ούτε περιορισμός στον αριθμό ακινήτων ανά ιδιοκτήτη. Η φιλοσοφία του προγράμματος εστιάζει ξεκάθαρα στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης.

Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο κλειστά ακίνητα, τα οποία μετά την ανακαίνιση θα πρέπει είτε να ιδιοκατοικηθούν είτε να εκμισθωθούν με μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον πέντε ετών, όσο και ανοιχτές ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, με υποχρέωση να παραμείνουν κύρια κατοικία για το ίδιο διάστημα.

Ρητά απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb για πέντε χρόνια από την ολοκλήρωση της πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα δεν θα ενισχύσει περαιτέρω τη στεγαστική πίεση στις αστικές περιοχές.

Διευρυμένα εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια καλύπτουν ευρύ φάσμα νοικοκυριών. Το όριο διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ για άγαμο, στις 35.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς παιδιά, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ ειδικές προβλέψεις ισχύουν για μονογονεϊκές οικογένειες.

Τα όρια αφορούν οικογενειακό εισόδημα, διευρύνοντας σημαντικά τη δεξαμενή των δυνητικών δικαιούχων και μετατρέποντας το «Ανακαινίζω» σε ένα από τα πιο μαζικά στεγαστικά προγράμματα των τελευταίων δεκαετιών.