Τι μπορεί να αγοράσει ο Elon Musk με το 1 τρισ. δολάριά του

Και το ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων είναι, πιθανότατα, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους.

«Ευχαριστώ παιδιά», είπε ο Elon Musk, αφότου πρώτα χόρεψε στη σκηνή μαζί με τα ρομπότ Optimus της Tesla. Είχε κάθε λόγο να πανηγυρίζει, αφού οι μέτοχοι της αυτοκινητοβιομηχανίας ενέκριναν ένα σχέδιο αμοιβής ύψους 1 τρισ. δολαρίων, που υπόσχεται να δώσει στον ήδη πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου ένα πρωτοφανές για την ιστορία των επιχειρήσεων ποσό, εφόσον βέβαια εκπληρώσει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους.

Πρώτα, η Tesla πρέπει να επιτύχει ορόσημα, όπως να αυξήσει την ήδη υψηλή κεφαλαιοποίησή της κατά 466%, όμως η ψηφοφορία στη γενική συνέλευση της εταιρείας ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του πρώτου τρισεκατομμυριούχου της γης, μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Το βέβαιο είναι ότι ο Elon Musk, με προσωπική περιουσία 475 δισ. δολαρίων, έχει ήδη περισσότερα χρήματα όχι μόνο από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία του κόσμου, αλλά και από όσα θα μπορούσε ρεαλιστικά να ξοδέψει ένας άνθρωπος.

Όπως σημείωνε ο αρθρογράφος του KRWG, Jerry Pacheco, το 2020, εάν κανείς ξοδεύει 40 δολάρια κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας, θα χρειαζόταν 289 ημέρες για να ξοδέψει ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Εάν κανείς έκανε το ίδιο ξεκινώντας με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, θα χρειαζόταν 792,5 χρόνια για να τα ξοδέψει.

Για να κατανοήσει κανείς πόσο μεγάλο είναι το ποσό του 1 τρισ. δολαρίων, το CNN σημειώνει ότι με αυτό, ο Elon Musk θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αγοράσει όλα τα αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στις ΗΠΑ τον τελευταίο χρόνο.

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να αγοράσει:

-333 πολύ ψηλούς ουρανοξύστες. Τα νέα κεντρικά γραφεία της JP Morgan Chase στην Park Ave της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα, κόστισαν 3 δισ. δολάρια. Πρόκειται για μια περιουσία, αλλά κανείς μπορεί να χτίσει περίπου 333 τέτοιους ουρανοξύστες εάν θέλει να ξοδέψει 1 τρισ. δολάρια.

-2.000 σκάφη του Jeff Bezos. Αν και θα πρέπει να υπολογίσει άλλα 25 εκατ. δολάρια τον χρόνο για τα έξοδα συντήρησης του κάθε σκάφους.

– 465 Icon of the Seas της Royal Caribbean. Εάν κανείς ονειρεύεται να έχει το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου ολόκληρο στη διάθεσή του, τότε μπορεί να αγοράσει 465 από αυτά. Θα έχει στόλο αντίστοιχο με εκείνο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

– Την Ελβετία. Δεν διατίθεται, βέβαια, προς πώληση, όμως το ετήσιο ΑΕΠ της ήταν σχεδόν 900 δισ. δολάρια πέρυσι.

– Κάθε σπίτι στη Χαβάη. Τα ιδιωτικά νησιά θεωρούνται το απόλυτο σύμβολο του στάτους ανάμεσα στους δισεκατομμυριούχους, αλλά με 1 τρισ. δολάρια, κανείς μπορεί να αγοράσει και τα 572.781 σπίτια στη Χαβάη, με δεδομένο ότι η μέση τιμή τους είναι «μόλις» 826.575 δολάρια το καθένα.

– Ολόκληρη την Coca Cola και να κεράσει μια κούτα αναψυκτικά κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Η εταιρεία αξίζει 300 δισ. δολάρια και μένουν αρκετά χρήματα για να αγοράσει μια συσκευασία με 12 κουτάκια Coca Cola για καθέναν από τους 8,2 δισ. ανθρώπους του κόσμου.

– Την Toyota, τη Volkswagen, τη Stellantis, τη Hyundai, την Ford και την GM. Με μια κίνηση, ο Elon Musk θα μπορούσε απλά να αφανίσει μερικούς από τους ανταγωνιστές της Tesla.

– Την ExxonMobil, την Chevron και την ConocoPhillips. Αν τελικά η στροφή στην ηλεκτροκίνηση ναυαγήσει, η εξαγορά των τριών μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών των ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι μια καλή αντιστάθμιση κινδύνου για τον μεγαλομέτοχο της Tesla.

– Εναλλακτικά, θα μπορούσε να δείξει φιλάνθρωπα αισθήματα και να δώσει σε κάθε Αμερικανό ένα μπόνους 2.923 δολαρίων.

Από την άλλη, εάν κανείς φανταστεί έναν άνθρωπο με προσωπική περιουσία 1 τρισ. δολαρίων, τότε το δυσθεώρητο εθνικό χρέος των ΗΠΑ, ύψους 38 τρισ. δολαρίων, δεν μοιάζει πια και τόσο εξωφρενικό. Η αποπληρωμή του θα απαιτούσε απλά 38 Elon Musk ή 7,5 Nvidias.